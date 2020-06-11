Антон Криворотов дал редкое интервью

Антон Криворотов, выбравший на шоу «Холостяк» Барбару Пино, активно делится с фолловерами в соцсетях их совместными буднями. А в шоу «Алена, блин» стоматолог рассказал о жизни после проекта. По словам Антона, они пока что не живут вместе с Барбарой. Такое решение он аргументирует тем, что у каждого человека должно быть личное пространство.

Мы не вместе не живем. У нее своя квартира, у нее своя. Мы не встречаемся, у нас отношения. Всему свое время. Важно показать границы личного пространства. У меня оно есть, я иногда буду туда возвращаться, потому что мне хочется побыть с собой. И она также может сказать,

— поделился Антон.

По словам Антона, предложение возлюбленной он пока еще не делал. «Пока мы разбираемся друг в друге». Но при этом Криворотов отметил, что он видит Барбару своей будущей женой и матерью своих детей. Однако он заявил, что «фантазировать можно одно, а по факту будет другое». Кроме этого, Антон признался, что он с детства рисовал в своей голове именно такой образ будущей жены.

Лет в 12 я подошел к маме и сказал: «Мам, я четко понимаю, какая жена у меня будет». И описал ее. Тогда мир еще Бейонсе не знал. Видимо, MTV сыграло свое роль. Это было мечтой,

— признался Антон.

Также в разговоре Алена Жигалова затронула тему проколотого носа стоматолога. Антон признался, что для него эти серьги — символы тех целей, которые он перед собой поставил.

Это две цели, которые я должен реализовать в ближайшее время. Если вы увидите, что в моей жизни событие без одной сережки, вы можете это связать.

А тебе понравился этот сезон романтического шоу?