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О личной жизни, детской мечте и серьгах в носу: «холостяк» Антон Криворотов дал редкое интервью 

WMJ.ru и ещё 2 1 час назад
Антон Криворотов дал редкое интервью
Фото: WMJ.ru
Антон Криворотов, выбравший на шоу «Холостяк» Барбару Пино, активно делится с фолловерами в соцсетях их совместными буднями. А в шоу «Алена, блин» стоматолог рассказал о жизни после проекта. По словам Антона, они пока что не живут вместе с Барбарой. Такое решение он аргументирует тем, что у каждого человека должно быть личное пространство.
Мы не вместе не живем. У нее своя квартира, у нее своя. Мы не встречаемся, у нас отношения. Всему свое время. Важно показать границы личного пространства. У меня оно есть, я иногда буду туда возвращаться, потому что мне хочется побыть с собой. И она также может сказать,
— поделился Антон.
По словам Антона, предложение возлюбленной он пока еще не делал. «Пока мы разбираемся друг в друге». Но при этом Криворотов отметил, что он видит Барбару своей будущей женой и матерью своих детей. Однако он заявил, что «фантазировать можно одно, а по факту будет другое». Кроме этого, Антон признался, что он с детства рисовал в своей голове именно такой образ будущей жены.
Лет в 12 я подошел к маме и сказал: «Мам, я четко понимаю, какая жена у меня будет». И описал ее. Тогда мир еще Бейонсе не знал. Видимо, MTV сыграло свое роль. Это было мечтой,
— признался Антон.
Также в разговоре Алена Жигалова затронула тему проколотого носа стоматолога. Антон признался, что для него эти серьги — символы тех целей, которые он перед собой поставил.
Это две цели, которые я должен реализовать в ближайшее время. Если вы увидите, что в моей жизни событие без одной сережки, вы можете это связать.
А тебе понравился этот сезон романтического шоу?
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