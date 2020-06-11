Пэрис Хилтон поддержала ЛГБТ снимком в купальнике

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон поделилась откровенным снимком в бикини, поддержав тем самым ЛГБТ-сообщество. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

39-летняя знаменитость запечатлена на фоне неба и радуги в купальнике такой же расцветки. Хилтон попозировала с ярким макияжем в фиолетовых оттенках. Длинные волосы она собрала в высокий хвост, а на шею надела серебряное колье в виде креста. «Радуга — мой любимый цвет», — подписала пост актриса.

Подписчики оценили внешний вид Хилтон и восхитились ее креативностью. «Ты лучик солнца в темном царстве. Обожаю тебя, Перис!», «Моя королева», «Я люблю тебя!», «А ты мой любимый цвет», «Икона», «Мой самый любимый человек в этом мире», — комментировали поклонники.

Экс-наследница отельной империи Hilton разместила несколько снимков в нарядах радужной расцветки в честь Месяца прав геев и лесбиянок (Gay and Lesbian Pride Month), который ежегодно отмечается в США в июне. Памятная дата была выбрана в связи со столкновениями между представителями секс-меньшинств и полицейскими в Нью-Йорке в 1969 году. Указ о праздновании Месяца прав геев и лесбиянок был подписан в 2000 году.

В мае Пэрис Хилтон опубликовала откровенное видео в купальнике в честь Национального дня бургера. Она попозировала в черном слитном комплекте с вырезами на груди и спине. На размещенном ролике Хилтон сперва моет машину, после чего начинает есть бургер. Известно, что в США названный праздник отмечается 28 мая.