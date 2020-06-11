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«Почему он такой худой»: пользователи Сети не узнали изменившегося Николая Баскова 

Passion.ru 1 час назад
«Почему он такой худой»: в Сети не узнали Баскова
Фото: Passion.ru
Иван Ургант показал постройневшего за время самоизоляции Николая Баскова.
«Доигрались…Сегодня в @vecherniy_urgant», — написал шоумен.
@urgantcom
«Блестящие мужчины — во всех смыслах», «Вот как выглядят настоящие натестостероненные альфа-самцы», «На вас что, Киркоров чихнул?», «Фестиваль красок холи к нам приходит?», «Ааа, вот где пропавшие со сцены члены группы "Блестящие"», «Вам очень к лицу», «Без масок (Ай Ай», — обсуждают фото подписчики.
Не все узнали Николая Баскова: «Кто это в желтом? Иванушка интернейшнл?», «Я думала тетенька, а это Басков», «Баскова не узнать. Он так похудел», «Капец Басков похудел», «Почему он такой худой», «Николай постарел», — обсуждают подписчики.
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Звёзды , Иван Ургант , Николай Басков
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