«Почему он такой худой»: в Сети не узнали Баскова

«Доигрались…Сегодня в @vecherniy_urgant», — написал шоумен.

@urgantcom

«Блестящие мужчины — во всех смыслах», «Вот как выглядят настоящие натестостероненные альфа-самцы», «На вас что, Киркоров чихнул?», «Фестиваль красок холи к нам приходит?», «Ааа, вот где пропавшие со сцены члены группы "Блестящие"», «Вам очень к лицу», «Без масок (Ай Ай», — обсуждают фото подписчики.

Не все узнали Николая Баскова: «Кто это в желтом? Иванушка интернейшнл?», «Я думала тетенька, а это Басков», «Баскова не узнать. Он так похудел», «Капец Басков похудел», «Почему он такой худой», «Николай постарел», — обсуждают подписчики.