«Погибло два человека»: Охлобыстин о ДТП с Ефремовым

В начале Охлобыстин высказался о том, что люди любили Ефремова любым из-за того, что он был близок народу. По мнению актера, такая слава сыграла против его коллеги.

"Каждый лайк под этими просмотрами был подтверждением того — каким мы любим Ефремова. Те кто подливал — уже исполнители. Мы сами приговорили Ефремова. Мы пожинаем плоды нашей духовной неустроенности", — написал он.

Кроме того, актер заявил, что в аварии погибло два человека — курьер Сергей Захаров и сам Ефремов. Он призвал остановить народный суд в отношении актера, так как его будут наказывать по закону.