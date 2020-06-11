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Охлобыстин назвал «двух погибших» в ДТП с Ефремовым 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Погибло два человека»: Охлобыстин о ДТП с Ефремовым
Фото: globallookpress.com
Актер Иван Охлобыстин вновь высказался о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице "ВКонтакте".
В начале Охлобыстин высказался о том, что люди любили Ефремова любым из-за того, что он был близок народу. По мнению актера, такая слава сыграла против его коллеги.
"Каждый лайк под этими просмотрами был подтверждением того — каким мы любим Ефремова. Те кто подливал — уже исполнители. Мы сами приговорили Ефремова. Мы пожинаем плоды нашей духовной неустроенности", — написал он.
Кроме того, актер заявил, что в аварии погибло два человека — курьер Сергей Захаров и сам Ефремов. Он призвал остановить народный суд в отношении актера, так как его будут наказывать по закону.
"Что по факту: погиб человек, нет погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек. И у того и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации. Они жертвы. И те и другие. Им нужен мир и любовь, а не хайп на крови"
Ранее "Рамблер" сообщал, что Марина Есипенко рассказала о романе с Джигурдой.
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Звёзды , Марина Есипенко , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров
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