«Погибло два человека»: Охлобыстин о ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин вновь высказался о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице "ВКонтакте".
В начале Охлобыстин высказался о том, что люди любили Ефремова любым из-за того, что он был близок народу. По мнению актера, такая слава сыграла против его коллеги.
"Каждый лайк под этими просмотрами был подтверждением того — каким мы любим Ефремова. Те кто подливал — уже исполнители. Мы сами приговорили Ефремова. Мы пожинаем плоды нашей духовной неустроенности", — написал он.
Кроме того, актер заявил, что в аварии погибло два человека — курьер Сергей Захаров и сам Ефремов. Он призвал остановить народный суд в отношении актера, так как его будут наказывать по закону.
"Что по факту: погиб человек, нет погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек. И у того и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации. Они жертвы. И те и другие. Им нужен мир и любовь, а не хайп на крови"
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