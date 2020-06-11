Дочь Ефремова обматерила Малахова

После выпуска программы "Прямой эфир" она высказала недовольство. Телеведущий предположил, что проблемы Ефремова с алкоголем могли возникнуть из-за того, что его дочь является трансгендером.

"Золотце моё, как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знал, что ты *****. Но не думал, что ты ***** в такой степени", — написала она.

Анна Мария заявила, что ошарашена тем, что у ведущего хватило наглости на такие вопросы. Она отметила, что не стала досматривать выпуск до конца.