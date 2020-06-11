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Дочь Ефремова резко ответила Малахову 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Фото: @amefremova
Дочь актера Михаила Ефремова, Анна Мария, резко ответила телеведущему Андрею Малахову. Об этом она написала у себя в Twitter.
После выпуска программы "Прямой эфир" она высказала недовольство. Телеведущий предположил, что проблемы Ефремова с алкоголем могли возникнуть из-за того, что его дочь является трансгендером.
"Золотце моё, как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знал, что ты *****. Но не думал, что ты ***** в такой степени", — написала она.
Анна Мария заявила, что ошарашена тем, что у ведущего хватило наглости на такие вопросы. Она отметила, что не стала досматривать выпуск до конца.
Ранее "Рамблер" сообщал, что актер Иван Охлобыстин заявил, что жертвами ДТП с Ефремовым стали два человека.
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