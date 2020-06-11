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Мясников припомнил Ефремову друзей-бандитов 

Елизавета Назарова 45 минут назад
Мясников припомнил Ефремову друзей-бандитов
Фото: РИА Новости
Телеведущий и врач Александр Мясников не остался в стороне после ДТП с Ефремовым и осудил артиста. Об этом он высказался в передаче «Спасибо, доктор!» на YouTube.
Врач заявил, что это был не первый раз, когда Ефремов сел пьяным за руль. Он удивился, что авария с ним не произошла раньше.
"Бывает, человек первый раз в жизни напился и в безумии сел за руль. Но этот пьет и ездит постоянно"
Мясников также отметил, что близкие актера не останавливали его ранее, когда он садился за руль в нетрезвом состоянии. Он осудил окружающих актера, по его словам, они могли предотвратить преступление и гибель человека.
"Это абсурд! А сейчас они его жалеют или что-то. А где они были?"
Врач припомнил, что Ефремов дружил с бандитами. Он сказал, что даже те, кто не чтит закон, никогда не садятся пьяными за руль.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь актера, Анна Мария, обматерила Малахова за то, что телеведущий предположил причину алкоголизма ее отца.
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