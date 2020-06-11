Мясников припомнил Ефремову друзей-бандитов 

Телеведущий и врач Александр Мясников не остался в стороне после ДТП с Ефремовым и осудил артиста. Об этом он высказался в передаче «Спасибо, доктор!» на YouTube.

Врач заявил, что это был не первый раз, когда Ефремов сел пьяным за руль. Он удивился, что авария с ним не произошла раньше.

"Бывает, человек первый раз в жизни напился и в безумии сел за руль. Но этот пьет и ездит постоянно"

Мясников также отметил, что близкие актера не останавливали его ранее, когда он садился за руль в нетрезвом состоянии. Он осудил окружающих актера, по его словам, они могли предотвратить преступление и гибель человека.

"Это абсурд! А сейчас они его жалеют или что-то. А где они были?"

Врач припомнил, что Ефремов дружил с бандитами. Он сказал, что даже те, кто не чтит закон, никогда не садятся пьяными за руль.