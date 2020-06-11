Как отметила Миро, Мамаева написала пост о том, что всегда чувствовала себя выше других. Однако блогер с ней не согласилась.

"Мамаев нагло и открыто изменял Алане. Та же только утирала сопельки, цеплялась жалкой собакой за его штаны и прощала. Прощала то, что простить, в принципе, нельзя"

Блогер не обошла стороной и внешность девушки. Она намекнула, что люди с адекватной самооценкой не станут переделывать полностью свое лицо.

"Мамаева настолько себя ненавидит, что при помощи скальпеля стерла с лица земли свое собственное лицо. Была симпатичной женщиной, а стала дешёвым дружеским шаржем на Анджелину Джоли"

В конце Миро заговорила о самоуважении. По ее мнению, ни Алана, ни ее близкие ее не уважают. Блогер вспомнила видео, где супруги дерутся.