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Миро осудила Алану Мамаеву: «Как такую женщину можно уважать?» 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Цеплялась жалкой собакой за его штаны»
Фото: @alana_mamaeva
Лена Миро осудила супругу футболиста Павла Мамаева, Алану за ее слова о самоуверенности. Об этом блогер написала в своем блоге.
Как отметила Миро, Мамаева написала пост о том, что всегда чувствовала себя выше других. Однако блогер с ней не согласилась.
"Мамаев нагло и открыто изменял Алане. Та же только утирала сопельки, цеплялась жалкой собакой за его штаны и прощала. Прощала то, что простить, в принципе, нельзя"
Блогер не обошла стороной и внешность девушки. Она намекнула, что люди с адекватной самооценкой не станут переделывать полностью свое лицо.
"Мамаева настолько себя ненавидит, что при помощи скальпеля стерла с лица земли свое собственное лицо. Была симпатичной женщиной, а стала дешёвым дружеским шаржем на Анджелину Джоли"
В конце Миро заговорила о самоуважении. По ее мнению, ни Алана, ни ее близкие ее не уважают. Блогер вспомнила видео, где супруги дерутся.
"Уважающая себя женщина не опустится до драки с мужчиной. Драться с мужчиной — это не нормально. Это не прикол. Это — положение не жены, а половой тряпки в доме. Он ее толкает и смеётся, а она считает это нормальным и впаривает себе и окружающим сказку о том, что её любят и носят на руках"
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Женский форум
Звёзды , Павел Мамаев , Анджелина Джоли , Алана Мамаева , Лена Миро
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