Сестра Кардашьян показала архивное фото в бикини 

Старшая сестра модели и бизнесвумен Ким Кардашьян , Кортни, поделилась откровенных архивным фото. Снимок она опубликовала в Instagram.

Кортни призналась, что, как и многие люди во всем мире, она потолстела на карантине. На снимке она позирует во дворе своего дома на фоне бассейна. На Кортни надето черно-белое бикини.

@poosh

"Так как подтянутое тело не может появиться за одну ночь, мы подготовили три домашних упражнения, благодаря которым вы быстро придете в форму и будете чувствовать себя отлично во время купального сезона", — написано в посте.

Поклонники звезды оценили фото и написали много восторженных комментариев, посвященных ее внешнему виду.