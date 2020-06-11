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Сестра Кардашьян показала архивное фото в бикини 

Рамблер 58 минут назад
Сестра Кардашьян показала архивное фото в бикини
Фото: @kourtneykardash
Старшая сестра модели и бизнесвумен Ким Кардашьян, Кортни, поделилась откровенных архивным фото. Снимок она опубликовала в Instagram.
Кортни призналась, что, как и многие люди во всем мире, она потолстела на карантине. На снимке она позирует во дворе своего дома на фоне бассейна. На Кортни надето черно-белое бикини.
@poosh
"Так как подтянутое тело не может появиться за одну ночь, мы подготовили три домашних упражнения, благодаря которым вы быстро придете в форму и будете чувствовать себя отлично во время купального сезона", — написано в посте.
Поклонники звезды оценили фото и написали много восторженных комментариев, посвященных ее внешнему виду.
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Звёзды , Ким Кардашьян
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