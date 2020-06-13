Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Одна грязь!»: отец Фриске о романе дочери с Кириллом Андреевым 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
«Одна грязь!»: отец Фриске о романе дочери
Фото: Teleprogramma.pro
Отец скончавшейся почти пять лет назад певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что ничего не знает о романе своей дочери и музыканта из группы «Иванушки» Кирилла Андреева.
«Я про это ничего не знаю. Я вообще программы не смотрю. Там одна грязь!»
Напомним, что Андреева на всю страну не так давно объявил: у него был бурный роман с Жанной Фриске. Якобы создать семью им помешали гастроли и постоянные разъезды.
@kirillandreev71
Как известно, у музыкантов из «Иванушек» в молодости были любовницы практически в каждом городе. Никто из знаменитых людей из мира шоу-бизнеса с ними семьи создавать не спешил. Певицы понимали, что измена со стороны кумиров миллионов — лишь дело времени, сообщает «Комсомольская правда».
В разные годы жизни Жанне Фриске приписывали романы с известными людьми. К примеру, в этом списке был даже хоккеист Александр Овечкин, у которого теперь уже двое детей, и он счастлив в браке с моделью Анастасией Шубской.
Первым мужчиной, с которым Фриске появилась вместе и официально представила, как своего бойфренда и будущего мужа стал телеведущий Дмитрий Шепелев.
За год до смерти исполнительницы он сделал ей предложение руки и сердца. Свадьба должна была состояться, как только Фриске победит рак. К сожалению, сделать этого она не смогла.
Исполнительница ушла из жизни в самом расцвете сил. Совсем скоро, 15 июня, будет памятная дата. Исполнится ровно пять лет, как звезда ушла из жизни. Родные снова придут на ее могилу.
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Teleprogramma.pro: последние новости
«Выглядит неважно»: бледный и похудевший Николай Расторгуев напугал подписчиков «Выглядит неважно»: бледный и похудевший Николай Расторгуев напугал подписчиков «Наташа, фигурка бомба!»: Глюк’oZa в эффектном боди со шнуровкой блеснула тату на бедре «Наташа, фигурка бомба!»: Глюк’oZa в эффектном боди со шнуровкой блеснула тату на бедре Кудрявцева предложила запретить алкоголь после смертельного ДТП с Ефремовым Кудрявцева предложила запретить алкоголь после смертельного ДТП с Ефремовым
Женский форум
Звёзды , Анастасия Шубская , Кирилл Андреев , Жанна Фриске , Александр Овечкин , Дмитрий Шепелев , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 фраз, которые выставят неудачником на работе
7 фраз, которые выставят неудачником на работе
Бледный и похудевший Расторгуев напугал подписчиков
Бледный и похудевший Расторгуев напугал подписчиков
Миро: «Ефремов проспался и записал нам кино»
Миро: «Ефремов проспался и записал нам кино»
Успенская раскрыла детали разговора с Ефремовым
Успенская раскрыла детали разговора с Ефремовым
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
Что будет с организмом, если спать без подушки
02:37
Что будет с организмом, если спать без подушки
Здоровье
Назван самый полезный хлеб
06:07
Назван самый полезный хлеб
Еда Здоровье
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
03:02
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
Звёзды Дети
Стало известно о пьяных выходках отца Ефремова
00:44
Стало известно о пьяных выходках отца Ефремова
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение