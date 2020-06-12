Бывшая жена Кокшенова рассказала о наследстве

Бывшая жена Михаила Кокшенова Елена, с которой он развелся и ушел к другой женщине, заявила, что никакой дележки наследства актера не будет. Еще при жизни он позаботился обо всех родственниках. Не обидел и ее.

Как сказала Елена, ей от актера остались две квартиры. Ни с кем делить она их не собирается, потому что они были записаны на нее еще при жизни звезды «Спортлото-82» и «Шырли-Мырли».

«Эти подарки Миша сделал мне еще при жизни. И вообще никакой дележки наследства не будет. Миша со всеми разобрался, никого не обидел».

Елена Кокшенова Елена также отметила, что, к сожалению, не общается с дочками Кокшенова. Причем при жизни актер сам не очень этого хотел. Елена похвалила дочь актера от первого брака Марью. По ее словам, это скромная и очень красивая девушка. На похоронах они наконец-то встретились. Планируют общаться в будущем, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Михаил Кокшенов — народный артист России. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет. За свою карьеру актер снялся в более, чем ста фильмах. Играл в основном деревенских простаков и смешных амбалов, которых безумно любили его поклонники и зрители.