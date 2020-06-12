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Бывшая жена Михаила Кокшенова рассказала, какое наследство ей осталось от актера 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Бывшая жена Кокшенова рассказала о наследстве
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая жена Михаила Кокшенова Елена, с которой он развелся и ушел к другой женщине, заявила, что никакой дележки наследства актера не будет. Еще при жизни он позаботился обо всех родственниках. Не обидел и ее.
Как сказала Елена, ей от актера остались две квартиры. Ни с кем делить она их не собирается, потому что они были записаны на нее еще при жизни звезды «Спортлото-82» и «Шырли-Мырли».
«Эти подарки Миша сделал мне еще при жизни. И вообще никакой дележки наследства не будет. Миша со всеми разобрался, никого не обидел».
Елена Кокшенова Елена также отметила, что, к сожалению, не общается с дочками Кокшенова. Причем при жизни актер сам не очень этого хотел. Елена похвалила дочь актера от первого брака Марью. По ее словам, это скромная и очень красивая девушка. На похоронах они наконец-то встретились. Планируют общаться в будущем, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Михаил Кокшенов — народный артист России. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет. За свою карьеру актер снялся в более, чем ста фильмах. Играл в основном деревенских простаков и смешных амбалов, которых безумно любили его поклонники и зрители.
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Звёзды , Михаил Кокшенов , Комсомольская правда
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