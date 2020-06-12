У Берковой случился выкидыш после разрыва с мужем

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и звезда фильмов для взрослых Елена Беркова потеряла ребенка из-за большого стресса, утверждают источники. А поклонники подозревали неладное еще давно.

Год назад Беркова объявила о свадьбе с бизнесменом Александром Путинцевым, а через год появилась информация о ее беременности. Знакомые Елены говорят, что Беркова и правда понесла, но ребенку родиться было так и не суждено.

Осведомители издания «СтарХит» говорят, что две недели Елена провела в московской клинике, куда слегла из-за последствий стресса, сопряженного с финансовыми неурядицами и разрывом с мужем. Несмотря на все усилия, плод сохранить не удалось.. «Елена потеряла малыша, — говорят собеседники издания, анонимные работники медучреждения. — Случился выкидыш».

Говорят, что Беркова потеряла стабильный доход из-за пандемии и сопряженного с ней кризиса, у нее конфисковали машину. А муж Александр, как утверждают знакомые семьи, взял и уехал в Индию.