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У Елены Берковой случился выкидыш после разрыва с шестым мужем 

Суть событий и ещё 3 3 часа назад
У Берковой случился выкидыш после разрыва с мужем
Фото: Суть событий
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и звезда фильмов для взрослых Елена Беркова потеряла ребенка из-за большого стресса, утверждают источники. А поклонники подозревали неладное еще давно.
Год назад Беркова объявила о свадьбе с бизнесменом Александром Путинцевым, а через год появилась информация о ее беременности. Знакомые Елены говорят, что Беркова и правда понесла, но ребенку родиться было так и не суждено.
Осведомители издания «СтарХит» говорят, что две недели Елена провела в московской клинике, куда слегла из-за последствий стресса, сопряженного с финансовыми неурядицами и разрывом с мужем. Несмотря на все усилия, плод сохранить не удалось.. «Елена потеряла малыша, — говорят собеседники издания, анонимные работники медучреждения. — Случился выкидыш».
Говорят, что Беркова потеряла стабильный доход из-за пандемии и сопряженного с ней кризиса, у нее конфисковали машину. А муж Александр, как утверждают знакомые семьи, взял и уехал в Индию.
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Звёзды , Другое , Елена Беркова , StarHit
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