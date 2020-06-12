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Бывшая жена Кокшенова рассказала о наследстве 

Стелла Шмель 2 часа назад
Бывшая жена Кокшенова рассказала о наследстве
Фото: globallookpress.com
Экс-супруга актера Михаила Кокшенова Елена рассказала, какое наследство оставил ей бывший муж. Женщина заявила, что никакой дележки за имущество не будет — Михаил все предусмотрел. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Несмотря на то, что Михаил и Елена расстались (он ушел к другой женщине), о своей бывшей спутнице он хорошо позаботился.
Елена отметила, что Кокшенов еще при жизни думал о родных, поэтому свою супругу он обеспечил всем необходимым еще тогда — от Михаила ей досталось две квартиры, которые она не собирается ни с кем делить. Как сказала сама Елена, эти подарки Михаил сделал ей еще при жизни:
"Миша со всеми разобрался, никого не обидел",
— заявила она.
Михаил Кокшенов — народный артист России, ушел из жизни в 83 года.
Ранее "Рамблер" писал, что Мясников припомнил Ефремову друзей-бандитов.
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