Бывшая жена Кокшенова рассказала о наследстве 

Экс-супруга актера Михаила Кокшенова Елена рассказала, какое наследство оставил ей бывший муж. Женщина заявила, что никакой дележки за имущество не будет — Михаил все предусмотрел. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Несмотря на то, что Михаил и Елена расстались (он ушел к другой женщине), о своей бывшей спутнице он хорошо позаботился.

Елена отметила, что Кокшенов еще при жизни думал о родных, поэтому свою супругу он обеспечил всем необходимым еще тогда — от Михаила ей досталось две квартиры, которые она не собирается ни с кем делить. Как сказала сама Елена, эти подарки Михаил сделал ей еще при жизни:

"Миша со всеми разобрался, никого не обидел",

— заявила она.

Михаил Кокшенов — народный артист России, ушел из жизни в 83 года.