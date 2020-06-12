Кем бы были мировые звезды, если бы родились в РФ

Даешь порцию «развесистой клюквы»! Кто не в курсе — так принято называть домыслы иностранцев о жизни в России: тут вам и медведи на улице, и водка в каждом доме, и павловопосадские платки как обязательный атрибут женщины, а также прочие стереотипы.

Наш фоторедактор устал фотошопить российских звезд и принялся за иностранных: как бы они выглядели, если бы жили в России-матушке?

Боря Вилис

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Звучное имя Борис, которое так любят американские сценаристы, отлично бы подошло Брюсу Уиллису . Игривый ежик на голове — классика российского парикмахерского искусства. С такой прической легко сыграть крутого дальнобойщика, который везет полную фуру икры с Дальнего Востока в Самару и отбивается от бандитов, липовых гаишников и томных официанток в придорожных кафешках (потому что ну красавчик же).

Антон Бандеров

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Антонио стал бы в наших краях просто Антоном по кличке «Папа Карло» (потому что закончил бы Лесотехнический институт). Он, как и любой мужчина в России, всегда постоит за свое честное имя, за родину, за ВДВ (хоть и не служил), но против вышек 5G и здравого смысла. Сильная небритость и синяки разной степени свежести — только украшают настоящего русского мужика, не то что в их этих Голливудах все холеные.

Каринка Карандашова

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Ой, ну это прямо любовь наша — настоящая русская баба, она и в пир, и в мир в платке ходит, да с березками обнимается. Взгляд целомудренный, щечки со всеми этими комками Биша, а значит пухленькие, как персик. Каринка только со стороны такая робкая, а на деле коня останавливает на скаку дважды в день, чтобы не расслабляться. Конь скакать уже устал, отпустить просит, но разве ж Кариночка отпустит? Мы ведь в России все хозяйство в ежовых рукавицах держим! Вот и мужа себе Карина выбрала под стать: на сторону не ходит, молится много, в одежке гуляет простой.

Петя «Красавчик»

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Загадочный взгляд, фигурная бородка, кепочка летом (и ушанка зимой), овощной ларек и своя личная Приора — этот покоритель женских сердец явно успешный ипэшник. Вы приняли его за гопника? Да что вы, у нас в России гопники — особый статус, даже Брэду Питту бы понравилось! Тут ведь куда ни ткнись, попросят прикурить или позвонить. Бывает, в центре города стоишь у администрации, а все равно ребятки в спортивных костюмах рядышком присаживаются, за жизнь спрашивают. Вот поэтому мы ничего и никого не боимся, а как пугает нас кто-то — на корточки сядем, и сами кого хочешь напугаем. Мы же такие, да.

Мы давно не ходим по улицам с балалайкой, многие россияне выступают за ЗОЖ, а мужчины все чаще выглядят красивее обезьяны. Значит ли это, что представление о русских за рубежом когда-то поменяется? Только когда всех ручных медвежат мы отправим в лес. Поклон вам, добрые люди.