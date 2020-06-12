Жену Игоря Николаева обозвали колхозницей

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37-летняя певица и актриса Юлия Проскурякова схлестнулась с хейтерами в Instagram.

Она опубликовала видео, в котором танцует под песню «Плачу на техно» — и одна из подписчиц решила сравнить ее с предыдущей супругой ее мужа — композитора Игоря Николаева

Фолловерша обозвала Проскурякову колхозницей и выдвинула предположение, что Наташа Королева была его настоящей музой.

"Мы скучаем по Игорю — композитору, с вами он не написал ни одного шлягера… а ведь он наш маэстро… подарить дочу — это классно, но на это полстраны способны. А вот быть музой, как Наташа Королева не дано вам", — написала артистке незнакомка.

Проскуряковой пришлось отвечать резко:

"Вы можете от меня отстать, пожалуйста! Отстаньте, а! Я не Наташа, и ею не буду и быть не хочу, у Наташи есть ее страница, пишите туда🙏🏻 есть много ностальгических видео в интернете, их можно смотреть, сколько хотите! Я проживаю свою жизнь, живу так, как мне хочется) и не нуждаюсь ни в чьих советах и оценках, правда)", — негодует Проскурякова в комментариях.

"Вам не стыдно наносить оскорбления жене любимого вами музыканта? Или вы считаете себя вправе давать советы в выборе Игорю Николаеву? Идите к Королевой", — поддерживают Юлию другие подписчики.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев поженились в 2010 году. В 2015 году родилась их дочь Вероника.