Стало известно о пьяных выходках отца Ефремова

Издательство «КоЛибри» выпустило книгу воспоминаний 85-летнего актёра и режиссёра Александра Ширвиндта «Опережая некролог», в которой он рассказывает о многих известных личностях, с которыми дружил. В числе прочих, Александр Анатольевич поделился подробностями бурной юности отца Михаила Ефремова , на днях устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом. Оказывается, что Олег Ефремов также много пил и вел себя неадекватным образом.

«Олега Николаевича Ефремова и Михаила Михайловича Козакова, людей дикого темперамента, особенно в состояния опьянения, обуздать не могли. Единственным, кого эти два персонажа слушались в период запоя, был я. И мне звонили из театра «Современник» неожиданно, часа в два ночи, и говорили: «Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…» Я даже не дослушивал, что с Олегом Николаевичем, и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек», — рассказал Ширвиндт.

Оказалось, что Ефремов-старший люто ненавидел все, что касается роскоши и богатства. Поэтому, накачавшись алкоголем, он шел бить машины, которые были припаркованы у театра. Причем в пьяном угаре Олег Николаевич бил и свою машину.