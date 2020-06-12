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«Наташа, фигурка бомба!»: Глюк’oZa в эффектном боди со шнуровкой блеснула тату на бедре 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Глюкоза показала откровенное фото в боди
Фото: @glukozamusic
Наталья Чистякова-Ионова по праву считается одной из самых женственных и желанных певиц на отечественном музыкальном Олимпе. И это неудивительно! Стоит только взглянуть на те снимки, которые Глюк’oZa публикует в свое микроблоге — все вопросы сразу отпадают.
Артистка то и дело радует поклонников пикантными фото в соблазнительных комбинезонах, мини-шортах, купальниках и кротких юбках. Поп-исполнительница тщательно следит за своей фигурой и может похвастаться совершенными формами: длинными и стройными ножками, точеной талией и упругими подтянутыми ягодицами.
В одном из интервью певица призналась, что муж абсолютно спокойно относится к тому, какие снимки она публикует в своем микроблоге. Этот этап, связанный с ревностью и какими-то недомолвками супруги уже давно прошли. Александр Чистяков полностью доверят своей второй половинки и не видит причин для того, чтобы сомневаться в ее верности и любви.
@glukozamusic
Примечательно, что Наталья не только занимается своей певческой карьерой, ее также привлекает актерство. Так, Чистякова-Ионова вместе с Александром Реввой снялась в комедийной ленте «Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители».
На личной страничке в Instagram Глюк’oZa поделилась с подписчиками советом, относительно того, как безболезненно выйти из состояния «карантинной» спячки. Певица подметила, что с этим не стоит спешить. К обычному графику нужно привыкать постепенно — понемногу раскачиваясь и приходя в себя. В микроблоге Наталья поделилась снимком из личного альбома, позировав перед объективом фотокамеры в белом полупрозрачном боди со шнуровкой. При этом поп-дива блеснула тату на бедре.
«Очень красивая, такая утренняя и нежная», «Наташа, фигурка бомба!», «Очаровательная, словно юная девочка! Что за прелестное создание», «Детка, это огонь!», «С такой фигурой имеет полное право показывать все, что скрыто», «Роскошная женщина, просто мечта!», «Ух, фантазия пошла», «Какая изящная и восхитительная», — такие комментарии появились под снимком певицы.
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