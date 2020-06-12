Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жизнь научила: Кудрявцева, Лепс и Нилов отказались от алкоголя, чтобы больше зарабатывать 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Российские звезды отказались от алкоголя ради денег
Фото: globallookpress.com
Лера Кудрявцева, Григорий Лепс, Александр Нилов и другие знаменитости отказались от алкоголя, чтобы больше зарабатывать. Если еще несколько лет назад, чтобы получить тот или иной прибыльный контракт, ты должен был вливаться в коллектив и поддерживать разговоры за бокальчиком шампанского, то сегодня многое изменилось.
Продюсеры, режиссеры и создатели проектов чаще делают ставку на работоспособность и дисциплину. В свете случившегося с Михаилом Ефремовым (напомним, артист в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию, которая повлекла смерть человека), журналисты поспешили вспомнить о звездах, которые стали убежденными трезвенниками, чтобы соответствовать критериям.
Так, Лера Кудрявцева на днях рассказала фолловерам в Instagram, что главным цензором в этом вопросе считает сама себя. Баловаться алкоголем Лера перестала достаточно давно, и не позволяет себе расслабляться даже на различных тусовках. Есть у телеведущей и другое объяснение — алкоголь всегда провоцировал у Кудрявцевой панические атаки.
Известный, в частности, благодаря «алкогольной» песне Григорий Лепс пытался бросить пить несколько раз, но регулярно возвращался к бутылке. Иногда артисту приходилось терпеть неудобства ради спора, порой Лепс «завязывал», чтобы привести тело в форму к лету, а однажды Григорий и вовсе бросил пить сразу на год.
«Чувствовал себя нормально, потому что сила воли хорошая!», — передает его слова «Комсомольская правда».
Сложнее всего борьба с алкоголем далась актеру Александру Нилову. Мужчина в один момент едва не оказался на грани жизни и смерти из-за пагубной привычки. Спасителем артиста стала жена — ради нее заслуженный артист полностью отказался от алкоголя и изо всех сил блюдет режим.
В ближайшее время справиться с пагубной привычкой предстоит и Ефремову. Ведь именно из-за нее многодетный отец может оказаться за решеткой на долгие годы.
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Teleprogramma.pro: последние новости
«Наташа, фигурка бомба!»: Глюк’oZa в эффектном боди со шнуровкой блеснула тату на бедре «Наташа, фигурка бомба!»: Глюк’oZa в эффектном боди со шнуровкой блеснула тату на бедре Кудрявцева предложила запретить алкоголь после смертельного ДТП с Ефремовым Кудрявцева предложила запретить алкоголь после смертельного ДТП с Ефремовым Дочь-трансгендер Михаила Ефремова назвала программу Андрея Малахова «цирком уродов» Дочь-трансгендер Михаила Ефремова назвала программу Андрея Малахова «цирком уродов»
Женский форум 7
Звёзды , Григорий Лепс , Михаил Ефремов , Лера Кудрявцева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Жукова вспомнила о страданиях Норкиной перед смертью
Жукова вспомнила о страданиях Норкиной перед смертью
«В тюрьму подонка»: реакция звезд на ДТП Ефремова
«В тюрьму подонка»: реакция звезд на ДТП Ефремова
Мясников припомнил Ефремову друзей-бандитов
Мясников припомнил Ефремову друзей-бандитов
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
Что будет с организмом, если спать без подушки
02:37
Что будет с организмом, если спать без подушки
Здоровье
Назван самый полезный хлеб
06:07
Назван самый полезный хлеб
Еда Здоровье
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
03:02
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
Звёзды Дети
Стало известно о пьяных выходках отца Ефремова
00:44
Стало известно о пьяных выходках отца Ефремова
Звёзды
«Он уже в аду, ему оттуда не выбраться до края дней»
00:54
«Он уже в аду, ему оттуда не выбраться до края дней»
Звёзды
Чем месяцы самоизоляции обернулись для россиян
00:16
Чем месяцы самоизоляции обернулись для россиян
Карантин
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение