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«Научил любить»: Муцениеце впервые за несколько месяцев обратилась к Прилучному 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
«Научил любить»: Муцениеце обратилась к Прилучному
Фото: @agataagata
Актриса Агата Муцениеце публично обратилась к мужу Павлу Прилучному незадолго до развода. Напомним, 15 июня Головинский районный суд столицы рассмотрит дело о расторжении официальных отношений супругов. Присутствовать ни одна из сторон при прочтении не будет — решение компетентные лица примут с участием адвокатов.
Тем временем, чем стремительнее приближается день Х, тем оживленнее становится обсуждение отношений Павла и Агаты. В пятницу, 12 июня, Муцениеце и вовсе воспользовалась моментом, чтобы впервые за несколько месяцев напрямую обратиться к пока еще действующему супругу и даже сказать ему спасибо за прожитые годы. В stories в личном микроблоге в Instagram актриса разместила видео, на котором призналась: Прилучный преподнес ей достойный урок.
«Спасибо Паше за то, что он научил меня любить. Только благодаря ему я поняла, что могу любить другого человека. Спасибо, Паша!», — емко высказалась она.
В Сети, тем временем, обращение Муцениеце назвали манипуляцией. Некоторые заявили, что подобным образом артистка пытается вернуться к мужу и обращает на себя его внимание. Другие же уверены: Агата окончательно отпустила Павла, поэтому и сумела заговорить с ним через соцсети.
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Звёзды , Дети , Агата Муцениеце
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