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Кабаки и бабы довели Ефремова до цугундера 

Экспресс газета 2 часа назад
Кабаки и бабы довели Ефремова до цугундера
Фото: Экспресс газета
Гражданин актер Михаил Ефремов под домашним арестом привыкает к роли обвиняемого. Как известно, вечером 8 июня на Смоленской площади, в самом центре Москвы, он на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, которым управлял водитель-вахтовик из Рязани Сергей Захаров. От полученных травм 57-летний мужчина через несколько часов скончался в больнице. Лицедей находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
На часах 21.03. До аварии 40 минут. Камера видеонаблюдения фиксирует, как у запрятанного в переулках у метро «Смоленская» ирландского паба Ulysses криво паркуется черный внедорожник Ефремова. (Цена Jeep Grand Cherokee варьируется от 3,5 до 10 млн руб.) Разворачиваясь, актер заезжает на тротуар и едва не сбивает прохожих. Потом промахивается мимо разметки. Шаткой походкой заходит в паб. Там он постоянный и любимый гость. Несмотря на то что заведение в период пандемии должно работать только навынос, заслуженного артиста гостеприимно обслуживают. В пяти минутах ходьбы, в Плотниковом переулке, Ефремов несколько лет назад купил просторную квартиру.
В 21.38 Ефремов выходит из паба, садится за руль и заводит мотор. В какой-то момент перед ним проезжает полицейская машина. Но актер лихо выезжает на Садовое кольцо, где перед зданием МИДа в 21.44 на полном ходу врезается в автофургон Lada службы доставки, за рулем которого сидел Сергей Захаров.

Последний рейс

Захаров родился в селе Кузьминское Рязанской области. Папа — ветеран труда, кавалер ордена Ленина, мама — заслуженный агроном СССР. Сейчас ей 85. По словам соседей, после недавнего инсульта пенсионерка почти не встает, не может даже разогреть себе еду. Сергей часто навещал Марию Ивановну: ухаживал, помогал финансово.
После школы Захаров отслужил в армии, окончил техникум электронных приборов, поступил в радиотехнический вуз. В лихие 90-е работал охранником, собирал стеллажи для магазинов, а пару лет назад устроился курьером в службу доставки «Деликатеска». Вахтой — две недели через две — развозил морепродукты заказчикам. На служебном авто он и угодил под удар тяжелого джипа Ефремова.
Экспресс газета
— Его знали и любили многие наши покупатели, — рассказали в компании. — Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек. Достойнейший из наших сотрудников.
— Он всю жизнь за баранкой, — поделилась двоюродная сестра Захарова. — Эта авария у него первая. А вообще он Москву не любил, говорил, что жизнь заставила на старости лет вкалывать вдали от близких. У них семья просто замечательная. Жили, конечно, бедно, но были при этом счастливы. Сережа строил беседку на даче. Обещал в августе нас собрать на шашлыки.
В Рязани живут два сына Сергея от двух браков: младший Валерий работает в полиции, в конвое, старший Виталий — механик в автосервисе. От последнего есть внучка-семиклассница.
Накануне ДТП Захаров договорился с Валерием на следующих выходных съездить на рыбалку. Летом мечтал отдохнуть в Абхазии. С женой мужчина оформлял развод, но оставался в теплых отношениях. Обещал помочь с похоронами тещи: она скончалась за день до смертельного ДТП. В Москве Захаров с начала нулевых жил у любимой женщины — фельдшера Ирины Стерховой. Они планировали расписаться.
— Он, после того как развезет все заказы, отзванивался мне, — плача вспоминает Ирина. — За 10 минут до аварии доставил последний. Собирался вернуться на базу, сдать деньги. Я ждала Сережу с ужином, а звонков не было. И личный, и рабочий телефоны — вне зоны. И тут новости: Смоленская площадь, авария, Ефремов. А я знаю, за каким районом Сережа был закреплен. Мельком разглядела логотип его фирмы. Пока к телевизору ближе подошла, кадр сменился, а сердце екнуло.
Пока окровавленного, зажатого обломками, но еще живого Захарова пытались достать из машины, невменяемый Ефремов еле держался на ногах и с трудом ворочал языком.
— Вы понимаете, что произошло? Человек сильно пострадал, — говорит актеру сотрудник ДПС.
— Так уж сильно пострадал? Я его вылечу… У меня денег до ***! — бормочет Михаил.

Варианты защиты

Ночь с 8 на 9 июня «гражданин поэт» провел в отделении полиции. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение ПДД в состоянии опьянения). А в шесть утра отпустили под подписку о невыезде. Уже днем он оказался не по адресу прописки, а в доме в Казарменном переулке.
Узнав о смерти потерпевшего, полицейские переквалифицировали дело на более тяжкую, 4-ю часть той же статьи УК (совершение ДТП, повлекшего смерть человека) и решили снова допросить Ефремова. Но он тянул время, четырежды вызывая скорую под предлогом плохого самочувствия. К вечеру его все-таки доставили в полицию, а потом в суд. Многие именитые адвокаты отказались защищать пьяного убийцу. Наконец интересы Ефремова вызвалась представлять Елизавета Шаргородская. При избрании меры пресечения она долго перечисляла все звания и регалии артиста, давила на то, что его надо оставить под подпиской, потому что имеются хронические недуги:
— Астма, ишемическая болезнь сердца. А еще он отец четверых детей. Я против домашнего ареста, — настаивала адвокат.
Но судья не приняла ее доводы. Теперь минимум до 9 августа признавший вину Ефремов обязан находиться у себя в квартире в Плотниковом переулке с электронным браслетом на ноге.
Разумеется, адвокат попытается максимально смягчить ему срок (светит от 5 до 12 лет колонии). Скоро Ефремову проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Ведь если будет доказана невменяемость Михаила Олеговича, он отправится на лечение в дурку и не будет топтать зону. Имеется и еще одна лазейка. Юристы считают, что если техническая экспертиза автомобиля Ефремова покажет неисправность рулевого управления или тормозной системы, то дело могут закрыть. В таком случае алкоголь в крови актера станет поводом лишь для штрафа и лишения прав.
— Случаи, когда машины умышленно повреждают прямо на штрафстоянках ГИБДД, истории известны, — говорит адвокат Максим Власов. — А самые бывалые и вовсе сжигают автомобили или отправляют их под пресс. Нет авто — нет экспертизы, и попробуй докажи, что машина была исправна.

Таинственный пассажир

По рассказам очевидцев аварии, в машине с Ефремовым мог находиться еще один человек, который сразу после катастрофы скрылся в толпе. Например, один из свидетелей происшествия, Владислав Женжебир, вспомнил, что этот пассажир был в белой футболке. Однако позже в МВД официально заявили: никого в автомобиле актера, кроме него, не было.
Уже через 20 минут после ДТП к месту происшествия приехали актер Иван Стебунов с женой и давние друзья Ефремова — Сергей Гармаш (чей родной брат, к слову, в 2011-м стал виновником автоаварии со смертельным исходом) и Никита Высоцкий.
— Мне позвонила актриса Дарья Белоусова, которая рассказала, что с Михаилом Олеговичем большая беда, и я срочно приехал, — ответил журналистам Стебунов на вопрос, как ему удалось столь быстро узнать об аварии.
То есть 36-летняя Дарья — коллега Ефремова по театру «Современник» и экс-супруга брата Чулпан Хаматовой, Шамиля, и могла быть той таинственной спутницей Михаила. Корреспонденты программы Андрея Малахова «Прямой эфир» случайно сняли ее на месте аварии, и она как раз была одета в белую футболку.
В творческих кругах судачат, что Дарья и Михаил Олегович вполне могли быть любовниками. В пользу этой версии говорит и то, что из отделения полиции после первого допроса помятого Ефремова подвозили домой Гармаш и Белоусова. А на второй допрос и суд актера забрали уже из квартиры Белоусовой в Казарменном переулке. Именно Даша вызывала старшему товарищу медиков. А ее соседи вспомнили, что Ефремов стал гостить у подружки еще с осени. Не раз пользовался и ее машиной — белым Hyundai. При этом жена Ефремова — звукорежиссер Софья Кругликова — последние пару месяцев жила с их тремя детьми на даче. А во время допроса в полиции (стенограмму опубликовали в СМИ) заявила:
— Сейчас рядом с Мишей какие-то мужики. Это знакомые по бане. Они из каких-то органов, что ли… Они часто встречаются, выпивают вместе. И я боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят «не рыпайся, сиди дома», мне за детей страшно становится. У Миши сейчас сложный период, у него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Волчек. И он срывался с катушек совсем, пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно. Я с ним в период изоляции практически не общалась.
Люди из окружения пары считают, что Ефремов вполне мог изменять Кругликовой. Вот только непонятно, почему любимые женщины Ефремова позволяли ему садиться за руль в нетрезвом виде. Неужели не понимали, что рано или поздно это приведет к трагедии…

Шутки пьяного Мишутки

Путь грехопадения Ефремова оказался долгим. Первую рюмку, по собственному признанию, 14-летнему Мише поднесли на съемках мелодрамы «Когда я стану великаном». Там он снимался и крепко сдружился с Андреем Васильевым, ставшим продюсером проекта «Гражданин поэт».
— Между дублями мы играли с Мишей в покер на деньги, и однажды всего за 20 минут он задолжал мне 75 рублей, — рассказывал «Экспресс газете» Васильев. — Зарплату школьникам за съемки тогда отдавали их родителям. На руки детишки получали только суточные — 2 рубля 65 копеек. Но Мишка пообещал через пару дней отдать долг. И принес в срок всю сумму какими-то мятыми купюрами, сообщив, что взял у отца. И только недавно по пьяни раскололся, что обокрал пьяного шахтера, спавшего на пляже.
Экспресс газета
⇒ В 15 лет Миша отдыхал с родителями в пансионате «Актер» в Ялте. Пока именитые предки проводили время в компании коллег, юный Миша снова принялся играть в карты. На этот раз с сыном Олега Табакова — 12-летним Антоном. По договоренности проигравший должен был ввалиться на завтрак в столовую голым.
Представьте: утро, за столом сидит народный артист СССР, режиссер и театральная глыба, на тот момент еще муж Алисы Фрейндлих — Игорь Владимиров. Пьет кефир (он тогда в завязке был и рюмочкой на завтрак себя уже не баловал). По соседству лакомится овсянкой Галина Польских с засосами на шее после бурной ночи с женатым любовником — космонавтом, Героем Советского Союза Виталием Севастьяновым. Рядом еще ряд «народных» и «заслуженных». И вот их покой внезапно нарушает полностью обнаженный Миша. Бесстыдник неспешно прошелся между столами, заставленными кашей и бутербродами, и вальяжно удалился. У невольных зрителей от недоумения отпали челюсти.
⇒ С первого курса Школы-студии МХАТ Ефремов ушел в армию. Студенты тут же заговорили, что 19-летний Миша был вынужден отправиться служить, потому что дерзко поцапался в троллейбусе с каким-то влиятельным пенсионером. Тот не стерпел, что хмельной паренек толкнул старшего, и вызвал милицию. Дело запахло керосином, но наш герой по-быстрому слинял отдавать долг родине в Вышний Волочек.
⇒ Накануне 70-летия знаменитого отца и худрука МХАТа Олега Ефремова 34-летний Михаил во время заседания худсовета, будучи, по словам очевидцев, сильно пьяным, ударил заместителя директора по финансовой части Алексея Комарова и сломал ему нос. Через два часа после инцидента Ефремов-старший подписал приказ об увольнении отпрыска.
⇒ В марте 2018-го на гастролях театра «Современник» в Самаре Ефремов сорвал спектакль. Из-за пьяного актера начало сильно задержали, а едва занавес поднялся, Михаил принялся материть зрителей, отдавших за билеты по 4 — 7 тыс. руб. Оскорбленным театралам, покинувшим свои места, артист орал вслед: «Ну и валите!»
⇒ Во время съемок в драме Никиты Михалкова «12» Ефремов часто являлся на площадку подшофе. За это, отмечая премьеру у себя на даче, Михалков пожурил артиста:
«Тебя, морда пьяная, ни в одном фильме больше не сниму». — «Сколько лет тебе осталось? Лет пять? Пять потерплю», — ответил Ефремов и ретировался. С тех пор они не общаются.
⇒ В прошлом году Михаил Олегович во время отдыха в спа-отеле в Одессе со сбежавшим жить и сниматься за копейки в русофобских фильмах актером Алексеем Горбуновым так напился, что упал в бассейн. И стал просить 70-летнюю даму из Санкт-Петербурга вытащить его на сушу. Она извинилась и сказала, что если подаст руку Мише, то в бассейне они окажутся уже вдвоем, и позвала на помощь тренера-спасателя. Который и извлек пьяницу из воды.
⇒ В марте 2020-го актера не пустили на борт самолета авиакомпании airBaltic, следовавшего из Петербурга в Ригу, так как он был нетрезв. Оформив административный протокол, знаменитого нарушителя отправили восвояси. Жена артиста Софья Кругликова тогда заявила, что «люди просто не поняли масштаб гения Ефремова».
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