В пятницу, 12 июня, известный актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором принес публичные извинения за смертельную аварию. Трагедия случилась 8 июня в центре Москвы — в ДТП погиб 57-летний Сергей Захаров. На момент публикации этой новости видео на ютуб-канале Ефремова собрало уже более 300 тыс. просмотров и 7,8 тыс. комментариев.
- Александр Харзия: «Михаил Олегович, вы человек со всеми свойственными нам… Сил вам быть человеком с большой буквы».
- науруз джурав: «Не травите себя этой водкой и свою жизнь. Когда люди уже поймут, что алкоголь самое большое легальное зло человечества?!»
- Константин Буревой: «Угробил человека, угробил себя, жаль обоих, руль и алкоголь — несовместимы!»
- Наталия Счастливая: «Безумно жаль, что произошло это событие. Жаль двух людей».
- Марк Первый: «Мне так его семью жаль и детей, особенно младших. Хорошие детишки, будут расти без отца, да еще и с таким „шлейфом“ в будущем. А виной всему „безобидное“ бухло. Пьянство — это не зло, это ад!»
- Mihail Chesnokov: «То, что произошло — это страшно и ужасно. Будьте сильны!»
- Рим Матросов: «Миша, ты мужик, держись. Это, конечно, беда, и ты виноват. Мы верим, что ты раскаялся».
- Apta 888: «Михаил, это не конец! Никогда не поздно начать все сначала. Сил вам принять случившееся, вынести урок, остаться жить и справиться с зависимостью! Мы верим, что вы сможете. Иначе не может быть!»
- Роман Покровский: «Михаил Олегович, мне 30 лет — я не вправе судить вас, так как младше и не знаю, что могло заставить вас сесть пьяным за руль, не знаю, не совершу ли я ту же ошибку в своей жизни. Вы совершили откровенную ##### [х.рню] и сами признали это, что делает вам честь! Вы уже показали, как делать не надо! Но вы несете крест артиста, образца, примера! Прошу вас не сломаться, упереться! Покажите пример достоинства. Через раскаяние вам будет спасение. Самое ожидаемое поведение от вас — не справиться с грузом ответственности, но умоляю вас: разочаруйте всех, кто вас линчует. Дайте пример всем, что перед своими проступками нельзя малодушничать. Искупите свой грех творчеством, созиданием, долгой осмысленной жизнью! Не множьте грех — живите так, как не жили до сих пор! Количество загубленных душ в той аварии не должно возрасти! Силы вам и здоровья!»
- Кастинг Пробы: «Слезы душат. Держитесь, что бы ни было. Есть люди, которые с вами до конца».
- Оксана Яковчук: «Михаил, всегда восхищалась вами как артистом и искренне хотела, чтобы вы завязали с этой пагубной привычкой. Пусть это будет началом вашего возвращения, вы очень талантливый».
- LoverMan1105: «Очень не хочется, чтобы это убийство унесло две жизни! Миша, пожалуйста, найди в себе силы и вынеси два креста по этой жизни! Не погуби себя! А вдвойне делай добрые дела! Это еще не конец!»
- Светлана Олькова: «Царствие небесное погибшему, родным перенести горе. Михаилу Ефремову принять, вынести и не сломаться».
- Алексей Миронов: «Когда искренне раскаиваешься, то прощение приходит, но ты никогда не будешь прежним, мир внутри тебя поменялся. Ты главное помни, что одного разбойника даже на кресте простили, потому что он раскаялся».
- hell of war: «Трагедия не только в двух семьях. Но и для всех поклонников, зрителей, страны».
- Soul Alex: «Это не просто одна трагическая ошибка, которая может случиться с любым из нас. Ефремов к этому шел на протяжении многих лет, ему просто везло все это время. Но рано или поздно… Возможно, это послужит кому-то уроком».
- boris fisherman: «Играет последнюю роль, талантливо играет».
- Дмитрий Гогольков: «Такому оправдания нет. Искупление впереди, и оно неизбежно».
- FREE MIND: «Михаил действительно предал всех своих поклонников, близких и родных людей — это факт. Объективно, лучшее извинение есть отказ от адвоката и полное признание вины за ДТП, убийство, употребление наркотиков и „компенсация“ семье погибшего. Посмотрим, если дальше будут развороты и кульбиты — то копеечная цена его извинениям».
- Анархист Москаль: «Ну да, ну да, если бы это был единичный случай, может быть мы бы и поверили, но… Привык ты, Миша, откупаться, а мы отвыкли вам верить. И видим мы как отмазывают тебя по „накатанной дорожке“, компенсация, извинения, даже то, что ты дома сидишь это подтверждает, любой из нас с места ДТП в изолятор бы уехал… Да и какая вера профессиональному лицедею, имеющему проблемы с наркотой?!»
- Nata Mak: «Отсидит по закону — тогда поверю в искренность извинений. Пока это только очередной актерский монолог».
- Gianlucca Martini: «Как больно сейчас на него смотреть. Страшно представить что чувствует человек, которого ведут на расстрел. Карьеры и имени больше нет, здоровья, видимо, тоже, весь мир его заслуженно осуждает, и многие жаждут крови. Как жаль, что такое запоздалое раскаяние. Пленку назад не отмотать…»
- енге енге: «Гром грянул, и Миша перекрестился… Сколько в России таких вот хороших мужиков спилось?! Все рекорды бьем по добровольному суициду. Ладно себя убивать, но невинные жертвы — это перебор…»
- Ирина Шараль: «Это не кино, назад уже больше ничего не перемотаешь». «Нет уже больше никакого Ефремова». Я думала, будет раскаяние, а получилась такая жалость к самому себе…»
- Егор Иванов: «Алкоголик никогда не изменится… Все слова — пустой звук. Взрослый пожилой человек сидит отмазывается как второклассник. Даже в этой ситуации играет. Маму для веса приплел».
- Топ Гир: «Вы отобрали жизнь у другого человека — увы, его не вернуть, рассказали про двух пострадавших, но не встали даже на колени и не раскаялись за свой проступок. Весь мир облетел ролик с шатающимся Ефремовым, но раскаявшегося Ефремова лично я не увидел — неужели корона жмет?»
- Ivan Bachi: «Алкаш пропитый. Видно по нему, что уже здоровья нет. И не верю я в раскаяние алкоголика, завтра же повторит. Зеленый змей сильнее его личности».