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У ведущего шоу «Остров героев» обнаружен коронавирус 

Teleprogramma.pro и ещё 3 2 часа назад
У ведущего «Острова героев» обнаружен коронавирус
Фото: Teleprogramma.pro
На своей странице в социальной сети Instagram известный шоумен, блогер и ведущий реалити-шоу «Остров героев» Таир Мамедов сообщил, что заболел коронавирусом. Он поделился результатом обследования, в котором установлен диагноз CoViD-19.
«Болеть не круто! Берегите себя»
— подписал под публикацией Мамедов.
О том, как проходит заболевание, Мамедов не сообщает. Друзья, родные, коллеги и поклонники желают в комментариях скорейшего выздоровления и подбадривают его шутками.
«Короновали», «Бред, просто бумажка с диагнозом, потемпературишь и забудешь», «Зато потом можно будет поручни в автобусах хоть облизывать» — поддерживают фолловеры.
С начала пандемии коронавируса им переболели многие знаменитости. Инфекцию диагностировали у актеров Тома Хэнкса, Ольги Куриленко, Кристофера Хивью, отечественных артистов Льва Лещенко, Надежды Бабкиной, Елены Воробей. Продюсер Харви Вайнштейна, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, принц Чарльз и принц Монако Альбер II тоже оказались в числе победивших коронавирус.
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Звёзды , Другое , Борис Джонсон , Том Хэнкс , Лев Лещенко , Ольга Куриленко , Чарльз Виндзор , Харви Вайнштейн , Елена Воробей , Таир Мамедов
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