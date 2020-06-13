Успенская раскрыла детали разговора с Ефремовым

Исполнительница утверждает, что на случившееся мог повлиять коронавирус.

66-летняя певица Любовь Успенская раскрыла детали разговора с актером Михаилом Ефремовым , который состоялся буквально за несколько дней до смертельного ДТП. По словам самопровозглашенной «королевы русского шансона», сейчас она понимает всю депрессию и печаль, охватившие Михаила Олеговича, и корит себя в том, что не смогла помочь артисту.

«Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы… Мне кажется, я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило»,

— призналась Успенская.

По ее словам, таким творческим людям, как Ефремов, очень тяжело оставаться без дела. Поэтому он особенно остро ощущал самоизоляцию, необходимую из-за эпидемии коронавируса. В результате этого, считает Любовь Залмановна, ее друг и стал искать утешение в спиртном.

«Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни, и поддались своим слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но, к сожалению и его эта участь не обошла стороной»,

— заключила певица.