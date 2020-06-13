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«Ефремов наконец проспался и записал нам кино»: Миро высказалась о Ефремове 

Александра Нечаева 3 часа назад
Михаил Ефремов, который стал виновником ДТП со смертельным исходом, записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего, пообещав поддержать его близких, если они примут его помощь. Видеоролик наделал много шума в Сети: пользователи наперебой обсуждают покаяние артиста. Не осталась в стороне и известная блогер Лена Миро, которая на личной странице в социальной сети заявила, что не верит ни одному слову Ефремова.
Миро заявила, что по ее мнению, Михаил просто делает вид, что кается:
Талант, если он и был у Миши, давно пропит, прокурен, пронюхан. Перед нами сидит обыкновенное ничтожество, которому можно сказать одно: не верю.
Также блогер сомневается в том, что Ефремов в результате понесет заслуженное наказание, отмечая, что ему и не нужно подключать свои связи, все сделают за него:
Конечно, Ефремову и не нужно никого напрягать по своему уголовному делу — система сама его освободит. Дело не в Мише, не в его связях, не в его желании избежать или понести наказание, а в том, что сама система устроена так, что таких, как Ефремов, у нас не сажают.
Миро также уверена в том, что артист до сих пор не понимает, что совершил и задает своим подписчикам вопрос: верят ли они в раскаяние Ефремова.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Ефремов оплатил штрафы почти в 300 тысяч.
Женский форум 40
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Лена Миро
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