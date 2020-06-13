Миро заявила, что по ее мнению, Михаил просто делает вид, что кается:

Талант, если он и был у Миши, давно пропит, прокурен, пронюхан. Перед нами сидит обыкновенное ничтожество, которому можно сказать одно: не верю.

Также блогер сомневается в том, что Ефремов в результате понесет заслуженное наказание, отмечая, что ему и не нужно подключать свои связи, все сделают за него:

Конечно, Ефремову и не нужно никого напрягать по своему уголовному делу — система сама его освободит. Дело не в Мише, не в его связях, не в его желании избежать или понести наказание, а в том, что сама система устроена так, что таких, как Ефремов, у нас не сажают.

Миро также уверена в том, что артист до сих пор не понимает, что совершил и задает своим подписчикам вопрос: верят ли они в раскаяние Ефремова.