Бледный и похудевший Расторгуев напугал подписчиков

Григорием Лепсом, В Instagram Леонид Агутин поделился фотографиями, на которых запечатлелся со знаменитыми коллегами Александром Розенбаумом Николаем Расторгуевым . Комментируя звездный снимок, многие фолловеры артиста обратили внимание на внешний вид лидера группы «Любэ». Обеспокоенные поклонники поспешили уточнить, что случилось с их любимцем — на фото он выглядит очень бледным и осунувшимся.

@agutinleonid

«Батюшки, Росторгуева не узнать», «Расторгуев. Что с ним, выглядит не очень», «Расторгуев расстраивает видом своим» «А что с Расторгуевым? Выглядит не важно», «Я думала, что одна это заметила», «Не… Пугайте так… Чуть за Николая сердце всталоооо», «Что с Колей?», «Колян сдал! Заметно!», «Померьте давление Николаю Расторгуеву! Бледный. А мы его любим и хотим видеть еще долгие лета!» — написали некоторые фанаты.

На что Леонид Агутин поспешил ответить. Супруг Анжелики Варум заверил, что с Расторгуевым все в порядке:

«С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил»

— написал в ответ Агутин.

О каком именно эффекте идет речь, он не уточнил. Но подписчики вспомнили, что два года назад исполнитель песен «Ребята с нашего двора» и «Комбат» перенес операцию по пересадке почки. Еще в далеком 2006 году у него выявили хроническую почечную недостаточность, и ждал донорский орган до 2018 года. Фанаты предположили, что нынешний внешний вид как раз и связан с этим.