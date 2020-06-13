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«Выглядит неважно»: бледный и похудевший Николай Расторгуев напугал подписчиков 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Бледный и похудевший Расторгуев напугал подписчиков
Фото: Teleprogramma.pro
В День России на Красной Площади состоялся большой праздничный концерт с участием множества знаменитостей. Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Маршал, Пелагея, Полина Гагарина и многие другие звезды выступили со своими хитами и поздравили соотечественников с праздником.
В Instagram Леонид Агутин поделился фотографиями, на которых запечатлелся со знаменитыми коллегами Александром Розенбаумом, Григорием Лепсом, Николаем Расторгуевым. Комментируя звездный снимок, многие фолловеры артиста обратили внимание на внешний вид лидера группы «Любэ». Обеспокоенные поклонники поспешили уточнить, что случилось с их любимцем — на фото он выглядит очень бледным и осунувшимся.
@agutinleonid
«Батюшки, Росторгуева не узнать», «Расторгуев. Что с ним, выглядит не очень», «Расторгуев расстраивает видом своим» «А что с Расторгуевым? Выглядит не важно», «Я думала, что одна это заметила», «Не… Пугайте так… Чуть за Николая сердце всталоооо», «Что с Колей?», «Колян сдал! Заметно!», «Померьте давление Николаю Расторгуеву! Бледный. А мы его любим и хотим видеть еще долгие лета!» — написали некоторые фанаты.
На что Леонид Агутин поспешил ответить. Супруг Анжелики Варум заверил, что с Расторгуевым все в порядке:
«С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил»
— написал в ответ Агутин.
О каком именно эффекте идет речь, он не уточнил. Но подписчики вспомнили, что два года назад исполнитель песен «Ребята с нашего двора» и «Комбат» перенес операцию по пересадке почки. Еще в далеком 2006 году у него выявили хроническую почечную недостаточность, и ждал донорский орган до 2018 года. Фанаты предположили, что нынешний внешний вид как раз и связан с этим.
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Звёзды , Григорий Лепс , Леонид Агутин , Александр Маршал , Александр Розенбаум , Лев Лещенко , Анжелика Варум , Николай Расторгуев , Полина Гагарина
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