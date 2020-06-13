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Расторгуев напугал поклонников внешним видом 

Александра Нечаева 2 часа назад
Расторгуев напугал поклонников внешним видом
Фото: РИА Новости
Накануне на Красной Площади состоялся концерт, посвященный Дню России. Многие звезды со сцены поздравили россиян с праздником. В числе прочих знаменитостей был и Николай Расторгуев.
Леонид Агутин поделился в своем микроблоге фотографией с певцом. Подписчики артиста отметили изможденный вид Расторгуева и высказали обеспокоенность состоянием его здоровья.
На снимке Николай выглядит очень похудевшим и бледным, особенно это бросается в глаза на фоне других артистов.
Фолловеры Агутина в комментариях попытались выяснить, что же произошло с Расторгуевым, вспомнив о том, что два года назад лидер группы «Любэ» перенес операцию по пересадке почки. Поклонники певца высказали опасение, что Расторгуев плохо себя чувствует.
@agutinleonid
Леонид Агутин поспешил успокоить поклонников Расторгуева, написав, что с Николаем все в порядке:
«С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил».
Какой эффект использовал для обработки фото, Леонид не уточнил.
Ранее "Рамблер" писал, что бывшая жена Кокшенова рассказала о наследстве.
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Звёзды , Леонид Агутин , Николай Расторгуев
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