Расторгуев напугал поклонников внешним видом 

Накануне на Красной Площади состоялся концерт, посвященный Дню России. Многие звезды со сцены поздравили россиян с праздником. В числе прочих знаменитостей был и Николай Расторгуев

Леонид Агутин поделился в своем микроблоге фотографией с певцом. Подписчики артиста отметили изможденный вид Расторгуева и высказали обеспокоенность состоянием его здоровья.

На снимке Николай выглядит очень похудевшим и бледным, особенно это бросается в глаза на фоне других артистов.

Фолловеры Агутина в комментариях попытались выяснить, что же произошло с Расторгуевым, вспомнив о том, что два года назад лидер группы «Любэ» перенес операцию по пересадке почки. Поклонники певца высказали опасение, что Расторгуев плохо себя чувствует.

@agutinleonid

Леонид Агутин поспешил успокоить поклонников Расторгуева, написав, что с Николаем все в порядке:

«С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил».

Какой эффект использовал для обработки фото, Леонид не уточнил.