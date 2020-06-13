Муцениеце: «Я действительно его безумно люблю»

Как известно, совсем недавно у звезд стартовал бракоразводный процесс. Несмотря на наличие двух детей, они решили развестись.

«Я не исключаю такой возможности, что мы разведемся, а через пять лет снова встретимся и поженимся. Ну мало ли. Я действительно его безумно люблю. И кажется, что буду любить всю жизнь».

Агата Муцениеце Как сказала Муцениеце, для нее Прилучный всегда будет «неповторимым романтиком». По ее словам, ей по душе такие хулиганы, как главный герой сериала «Мажор».

Кстати, дети звезд не заметили, что в отношениях родителей что-то изменилось. Дело в том, что из-за постоянных съемок Муцениеце и Прилучный итак редко были вместе. Сейчас, когда пандемия позади, звезды снова приступили активно к работе. К слову, Прилучный постоянно берет детей от Муцениеце к себе. Он их безумно любит.

Ранее в одной из бесед с журналистами Павел Прилучный отмечал, что у него действительно очень крутой нрав. Порой они с женой сходились в рукопашную. Как отмечал актер, его темперамент ни в чем не хотел уступать супруге, сообщает портал teleprogramma.pro.