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В Сети обсуждают пляжное фото Галины Юдашкиной 

Passion.ru и ещё 1 1 час назад
В Сети обсуждают пляжное фото Галины Юдашкиной
Фото: Passion.ru
Дочь Валентина Юдашкина дразнит подписчиков жаркими кадрами.
30-летняя Галина Юдашкина поделилась с фолловерами несколькими кадрами, сделанными на пляже в Гонконге. На одном из снимков дочь модельера запечатлела сыновей — четырехлетнего Анатолия и двухлетнего Аркадия. «Говорю им: „Улыбнитесь мне“, ну-ну… 🙄😂», — описала эмоции мальчиков знаменитая мама. А на другом фото сама Галина позирует в ярко-розовом купальнике, подчеркнувшем ее стройную, но аппетитную фигуру.
@gyudashkina
«Ой, а что за «девочка» такая красивая сидит с Анатолькой!😍🥰😘🤩😆», «Ой, ну маленький — вылитый дедушка Валентин 👍 прелесть какая 🐥», «Мальчишки👍👍👍», «Красотульки😍😍😍», «Фигурка👍🔥», «Детки и красивая мама💖💖💖», «Галина, выглядите великолепно! Парни красавцы», «Малыши красавчики! А мамочка — королева», «Какие вы красивые все», «Шладкие такие», «Такие классные!», «Красавцы», — комментируют публикацию подписчики.
Напомним, в 2014 году дочь Валентина Юдашкина вышла замуж за Петра Максакова. Старший сын пары родился в апреле 2016 года, а младший — в марте 2018 года.
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Звёзды , Валентин Юдашкин , Петр Максаков
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