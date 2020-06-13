В Сети обсуждают пляжное фото Галины Юдашкиной 

30-летняя Галина Юдашкина поделилась с фолловерами несколькими кадрами, сделанными на пляже в Гонконге. На одном из снимков дочь модельера запечатлела сыновей — четырехлетнего Анатолия и двухлетнего Аркадия. «Говорю им: „Улыбнитесь мне“, ну-ну… 🙄😂», — описала эмоции мальчиков знаменитая мама. А на другом фото сама Галина позирует в ярко-розовом купальнике, подчеркнувшем ее стройную, но аппетитную фигуру.

@gyudashkina

«Ой, а что за «девочка» такая красивая сидит с Анатолькой!😍🥰😘🤩😆», «Ой, ну маленький — вылитый дедушка Валентин 👍 прелесть какая 🐥», «Мальчишки👍👍👍», «Красотульки😍😍😍», «Фигурка👍🔥», «Детки и красивая мама💖💖💖», «Галина, выглядите великолепно! Парни красавцы», «Малыши красавчики! А мамочка — королева», «Какие вы красивые все», «Шладкие такие», «Такие классные!», «Красавцы», — комментируют публикацию подписчики.