Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США

Актриса Мария Миронова поделилась своими мыслями относительно ДТП с участием Ефремова.

По данным dni.ru, она не стала давать оценку самой аварии, заявив, что в обстоятельствах аварии будет разбираться суд. Но она предположила, что вероятность такой ситуации была бы ниже, если бы закон по отношению к пьяным водителям был более жестким.

Миронова сообщила, что в США такие ДТП караются минимально десятью годами тюрьмы, а нарушителей обязывают проходить спецкурс у психотерапевта. Они больше не могут иметь права водить транспортные средства.