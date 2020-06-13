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Мария Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США 

runews24.ru 54 минуты назад
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Фото: runews24.ru
Актриса Мария Миронова поделилась своими мыслями относительно ДТП с участием Ефремова.
По данным dni.ru, она не стала давать оценку самой аварии, заявив, что в обстоятельствах аварии будет разбираться суд. Но она предположила, что вероятность такой ситуации была бы ниже, если бы закон по отношению к пьяным водителям был более жестким.
Миронова сообщила, что в США такие ДТП караются минимально десятью годами тюрьмы, а нарушителей обязывают проходить спецкурс у психотерапевта. Они больше не могут иметь права водить транспортные средства.
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Звёзды , Мария Миронова
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