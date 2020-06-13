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Члены семьи погибшего Сергея Захарова ответили Ефремову 

Александра Нечаева 1 час назад
Накануне актер записал видеообращение с извинениями семье погибшего водителя Сергея Захарова и выразил желание помочь им материально, если они примут его помощь.
Теперь же, согласно информации Telegram-канала Life Shot, стало известно, как отреагировали члены семьи Захарова на предложение Ефремова. Life Shot со ссылкой на правозащитника пишет, что говорить о мирном урегулирвании вопроса не приходится, представители семьи погибшего собираются идти до конца и добиваться жесткого приговора для актера.
«Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты»,
— отмечает адвокат.
Деньги от Ефремова члены семьи Захарова принимать также не намерены.
Напомним, что трагедия случилась 8 июня. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, врезавшись в ехавший навстречу автомобиль. Водителя транспортного средства со множественными травмами увезли в больницу, где он скончался.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Ефремов записал видеообращение.
Женский форум 88
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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