Дочь Ефремова призналась в гомосексуальности

Дочь актера Михаила Ефремова рассказала о своем пути к гомосексуальности в интервью с журналом Wonderzine.

Так, девушка начала задумываться о гомосексуальности, когда поняла, что не подходит под стандартное разделение "мужчина-женщина".

"Читаешь работы по истории того, что связано с гендерным восприятием. Что-то не так? Читаешь античную литературу. Я не подхожу? Читаешь современные исследования. Почему нет того, кто был бы близок ко мне? Читаешь. Кто я? Читаешь. Что я, черт возьми, такое? И приходишь к выводу, что самым пугающим является то, что ты не чувствуешь соединения с сутью всего этого, с абстрактным культурно-социальными архетипами Женщины и Мужчины", — размышляет дочь актера.

По мнению Анны Мария, гендерные стереотипы преследуют нас с детства.

"Испортишь одежду — будут ругать. "Ты же девочка. Сиди ровно!" Это капает на мозг раз за разом: ты же девочка, не ходи туда, не делай это, красивая, уберись, замажь, переоденься, видно соски, маленькая попа, ты же девочка, нормальные трусы, лифчик режет плечи, некрасивая, нет карманов на платьях, нужно брить все…", — рассказала девушка.

Затем девушка поняла, что все эти стандарты и детали начали ее раздражать. В подростковом возрасте она поняла, что "девчачьи ритуалы" ей не нравятся и поэтому решила, что она — мальчик. Но потом снова столкнулась со стереотипами.

"Ты же мальчик, почему ты красишься? Ты недостаточно агрессивен. Почему ты с нами, ты же вроде пацан? Не по-пацански. Бей его! Мне нужно быть более уверенным…", — призналась она.

Сейчас Анна Мария говорит о себе в мужском роде и рассказывает, что в Москве ей несколько раз приходилось сталкиваться с агрессией в свою сторону:

"Мне неоднократно кричали вслед на улице не самые приятные вещи пять-шесть лет назад, даже пару раз пытались побить", — вспоминает Ефремова.

При этом она рассказывает, что отец довольно спокойно среагировал на ее признание об ориентации и даже шутил на эту тему.