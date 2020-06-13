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Собчак разносят в Сети за «гнилую шутку» 

Диана Товсепова 34 минуты назад
Собчак проклинают в Сети за «гнилую шутку»
Фото: @xenia_sobchak
Еще один скандал в российском шоу-бизнесе из-за неосторожных слов звезд о насилии. На этот раз в центре шумихи оказалась Ксения Собчак. Так, журналистка в новом выпуске шоу "Осторожно, новости!" на YouTube неудачно пошутила о звезде дуэта "Чай вдвоем" Стасе Костюшкине, который в детстве пережил насилие.
Так, Собчак обсуждала в своем выпуске возможные поправки в законе "О полиции".
"Полицейским собираются разрешить стрелять в людей, что же дальше будет? Нам всем начнут запрещенные вещества подкидывать, а потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?…", — иронично восклицала она.
Напомним, ранее Костюшкин признался, что будучи восьмилетним ребенком подвергся насилию от незнакомого мужчины, которого потом никто так и не наказал.
Шутка Ксении Собчак подняла волну негодования в Сети. На звезду обрушились сотни комментариев о ее "бесчеловечности" и "гнилых шутках, из-за которой в нашей стране насилие над детьми сплошь и рядом".
По мнению россиян, именно из-за таких шуток и насмешек, жертвы насилия боятся рассказать об этом и одами живут наедине с этой жуткой психологической травмой.
Ранее "Рамблер" сообщал, как живет Регина Тодоренко после скандала с ее комментарием о жертвах домашнего насилия.
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Звёзды , Стас Костюшкин , Ксения Собчак , Регина Тодоренко
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