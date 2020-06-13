Собчак проклинают в Сети за «гнилую шутку»

Еще один скандал в российском шоу-бизнесе из-за неосторожных слов звезд о насилии. На этот раз в центре шумихи оказалась Ксения Собчак . Так, журналистка в новом выпуске шоу "Осторожно, новости!" на YouTube неудачно пошутила о звезде дуэта "Чай вдвоем" Стасе Костюшкине , который в детстве пережил насилие.

Так, Собчак обсуждала в своем выпуске возможные поправки в законе "О полиции".

"Полицейским собираются разрешить стрелять в людей, что же дальше будет? Нам всем начнут запрещенные вещества подкидывать, а потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?…", — иронично восклицала она.

Напомним, ранее Костюшкин признался, что будучи восьмилетним ребенком подвергся насилию от незнакомого мужчины, которого потом никто так и не наказал.

Шутка Ксении Собчак подняла волну негодования в Сети. На звезду обрушились сотни комментариев о ее "бесчеловечности" и "гнилых шутках, из-за которой в нашей стране насилие над детьми сплошь и рядом".

По мнению россиян, именно из-за таких шуток и насмешек, жертвы насилия боятся рассказать об этом и одами живут наедине с этой жуткой психологической травмой.