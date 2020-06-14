Звезды, которые стали мамами после 45 лет

Мы обожаем узнавать, как другие справляются с материнством. Особенно если они звезды. И особенно если они стали мамами уже в весьма приличном возрасте. Как им удается совмещать карьеру и семью?

Лера Кудрявцева родила второго ребенка в 47 лет

Мы уже писали о Лере в материале про звезд, которые очень рано стали мамами: она родила первенца Жана в 19 лет. Уникальная женщина, она снова всех нас удивила, став бабушкой и мамой в один и тот же год, летом 2018 года. А теперь еще один поразительный факт: разница в возрасте между сыном и дочерью Леры — 28 лет, зато между сыном и мужем — всего три года!

Несмотря на возраст (Лере всего через два года стукнет 50) известная телеведущая восхитительно выглядит и с удовольствием совмещает карьеру и материнство. В инстаграме звезда делится успехами дочери в плавании и занятиях секции по раннему развитию.

Мария Порошина родила пятого ребенка в 46 лет

Красавица-актриса Мария Порошина — многодетная мама. В начале прошлого года у нее родился пятый ребенок и первый сын, Андрей.

После смерти самого близкого человека в жизни Марии, ее мамы, с малышом помогают нянчиться дочери. Самая старшая, Полина Куценко , часто приходит с молодым человеком. Серафима, Аграфена и Глафира тоже возятся с младшеньким, каждая в силу возможностей своего возраста: им 4, 10 и 14 лет соответственно. Желаем Марии сил и встречи с мужчиной, который с достоинством понесет ответственность за целое царство принцесс!

Кстати, Мария олицетворяет собой одно из пяти звездных доказательств, что много детей — это круто!

Сьюзан Сарандон родила троих детей: в 39, 43 и 45 лет

Сьюзан Сарандон не раз играла роль мамы в кино, но не могла и предположить, что сама станет многодетной матерью: врачи с юности ставили ей бесплодие. Однако в 39 у Сьюзан и режиссера Франко Амурри родилась дочь. Возможно, поэтому у нее такое «говорящее» имя — Эва. Сьюзан решила не останавливаться и будто бы наверстала все то, чего была лишена долгие годы, и спустя всего несколько лет у них с актером Тимом Роббинсом появились сыновья Джек и Майлз.

В интервью Сьюзан признается, что она такая же, как и все мамы планеты. Пытается быть идеальным родителем, но одни и те же трудности делают наше совершенство недосягаемым. Поэтому призывает всех нас не судить себя слишком строго. Не будем! Тут мы как раз рассказываем, как договориться с ребенком без истерик.

Холли Берри родила второго ребенка в 47 лет

Еще одну удивительную историю о неожиданном появлении детей на свет рассказывает Холли Берри. Первая малышка родилась у Холли в 40, и она давно просила братика, потому что мечтала о товарище по играм и двухэтажной кровати. И представьте себе, прямо во время менопаузы случилось настоящее чудо, и Холли забеременела второй раз, как и заказывала малышка Нала, сыном. Его назвали Масео.

Актриса не раз озвучивала сожаление по поводу того, что так поздно познала радость семьи и материнства. И, мол, если бы не карьера, она бы уже была матерью как минимум пятерых детей, начни она чуть раньше. Но мы считаем, что всему свое время, и здорово, что эти дети пришли к любящей их маме, пускай это и произошло только сейчас.