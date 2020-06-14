Шпагат невесты Роналду поразил фанатов 

Родригес попозировала в обтягивающих лосинах. При этом она выполняла шпагат. Пользователи оценили растяжку модели и посчитали, что она находится в идеальной форме. «Кришу повезло с такой красавицей!» «Выглядит очень сексуально, ждем еще фотографий», — писали фанаты.

12 июня Родригес рассказала о стыде из-за тренировок с Роналду. Она отметила потрясающую работоспособность форварда и добавила, что жених стал ее мотиватором и источником вдохновения.