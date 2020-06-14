Охлобыстин призвал оставить в покое экс-жену Ефремова 

Охлобыстин объяснил, что Качалина — хороший человек, хотя и глубоко больной.

«Очень хочется открыто обратиться к журналистам, так или иначе, имеющим дело с "делом Ефремова": ребята, Христа ради, не вмешивайте в это Ксению Качалину! Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов».

Кроме того, после того, как Ефремову вынесут приговор, Качалиной будет не на что жить. Вдобавок ко всему, ее родная дочь хочет отправить ее в психиатрическую клинику.

«После "посадки" Миши она останется без средств к существованию. Её родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом. Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия!? Оставьте её в покое!»

Напомним, что ранее Иван Охлобыстин сказал, что в ДТП две жертвы — и курьер Сергей Захаров , и сам Михаил Ефремов.

8 июня актер Михаил Ефремов на своей машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате погиб водитель фургона Сергей Захаров. В настоящее время актер находится под домашним арестом.