Боня заявила, что Захаров спас душу Ефремова

«Я посмотрела на него [Сергея Захарова] он такой светлый! Посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает», — объяснила Боня.

Виктория Боня надеется, что актер осознает, что Захаров «пришел его спасти».

«Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел, спасая душу такого, как Ефремов», — заявила Виктория.

8 июня актер на своей машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате погиб водитель фургона Сергей Захаров. В настоящее время актер находится под домашним арестом. Ему разрешено общаться только с родственниками и следователями.