Боня заявила, что Захаров спас душу Ефремова

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Виктория Боня заявила, что Сергей Захаров спас душу Михаила Ефремова 

Полина Алферова 2 часа назад
Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня заявила в своем аккаунте, что погибший в результате ДТП курьер Сергей Захаров спас душу актера Михаила Ефремова.
«Я посмотрела на него [Сергея Захарова] он такой светлый! Посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает», — объяснила Боня.
Виктория Боня надеется, что актер осознает, что Захаров «пришел его спасти».
«Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел, спасая душу такого, как Ефремов», — заявила Виктория.
8 июня актер на своей машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате погиб водитель фургона Сергей Захаров. В настоящее время актер находится под домашним арестом. Ему разрешено общаться только с родственниками и следователями.
Ранее «Рамблер» писал, что Охлобыстин призвал оставить в покое экс-жену Ефремова.
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Виктория Боня
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