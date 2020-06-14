Невеста Роналду поразила фанатов шпагатом

Невеста одного из самых популярных футболистов опубликовала неожиданный кадр на своей странице в Instagram. Возлюбленная Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — поделилась с подписчиками снимком, сделанным на тренировке.
Девушка в обтягивающих лосинах продемонстрировала отличную растяжку, сев на продольный шпагат. Поклонники по достоинству оценили фигуру и способности Джорджины. Они отметили, что девушка находится в прекрасной форме, а также то, что Роналду с ней очень повезло.
@georginagio
Напомним, что Роналду встречается с Джорджиной с 2016 года, а в 2018 году они объявили о помолвке. Джорджина успела родить Криштиану дочь Алану Мартину, а кроме нее, пара воспитывает еще троих детей Роналду, которых родили суррогатные матери.
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