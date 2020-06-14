Невеста Роналду поразила фанатов шпагатом

Невеста одного из самых популярных футболистов опубликовала неожиданный кадр на своей странице в Instagram. Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес — поделилась с подписчиками снимком, сделанным на тренировке.

Девушка в обтягивающих лосинах продемонстрировала отличную растяжку, сев на продольный шпагат. Поклонники по достоинству оценили фигуру и способности Джорджины. Они отметили, что девушка находится в прекрасной форме, а также то, что Роналду с ней очень повезло.

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