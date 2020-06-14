«Был ли он за рулем?»: Джигурда выдал сенсацию 

59-летний актер Никита Джигурда обнародовал сенсационные подробности жуткого ДТП с участием Михаила Ефремова , которые бросают тень на официальную версию случившегося. По мнению Джигурды, в момент аварии за рублем автомобиля мог находиться другой человек. На это, как считает Никита Борисович, указывают многие нестыковки в деле. Артист считает, что подстроить все могли власти, которых не устраивала оппозиционная деятельность Ефремова.

«Нет видео, как Ефремов выходит из автомобиля после сильнейшего столкновения, не получив никаких особенных повреждений. И был ли он за рулём? Сам он ничего не помнит», — написал Джигурда в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Как напомнил актер, нет видео и с камер наблюдения в баре, где, якобы, пил Ефремов — оно оказалось стерто. Отсутствует также запись с камер возле бара, которые позволили бы остановить, садился ли Михаил Олегович в машину, и если да, то с кем. Наконец, помимо алкоголя и наркотиков, в крови Ефремова обнаружено и сильнодействующее снотворное — но СМИ об этом практически не сообщают. Короче, все это напоминает весьма умелую постановку, направленную на очернение человека.