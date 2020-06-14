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«Был ли он за рулем?»: Джигурда выдал сенсацию 

Экспресс газета 18 минут назад
«Был ли он за рулем?»: Джигурда выдал сенсацию
Фото: Экспресс газета
59-летний актер Никита Джигурда обнародовал сенсационные подробности жуткого ДТП с участием Михаила Ефремова, которые бросают тень на официальную версию случившегося. По мнению Джигурды, в момент аварии за рублем автомобиля мог находиться другой человек. На это, как считает Никита Борисович, указывают многие нестыковки в деле. Артист считает, что подстроить все могли власти, которых не устраивала оппозиционная деятельность Ефремова.
«Нет видео, как Ефремов выходит из автомобиля после сильнейшего столкновения, не получив никаких особенных повреждений. И был ли он за рулём? Сам он ничего не помнит», — написал Джигурда в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.
Как напомнил актер, нет видео и с камер наблюдения в баре, где, якобы, пил Ефремов — оно оказалось стерто. Отсутствует также запись с камер возле бара, которые позволили бы остановить, садился ли Михаил Олегович в машину, и если да, то с кем. Наконец, помимо алкоголя и наркотиков, в крови Ефремова обнаружено и сильнодействующее снотворное — но СМИ об этом практически не сообщают. Короче, все это напоминает весьма умелую постановку, направленную на очернение человека.
«Неправомерно, ложно и грязно раздутое ДТП с участием Михаила Ефремова — это громкий сигнал для массового сознания и богемы о том, что будет с теми, кто ярко, смело и открыто критикует власть», — заключил Джигурда.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Никита Джигурда
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