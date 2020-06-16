Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодость 53-летней актрисы на фото без макияжа удивила поклонников 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
53-летняя актриса удивила фанатов молодым фото
Фото: @salmahayek
Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек разместила снимок без макияжа и удивила подписчиков своей молодостью. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
На опубликованном селфи 53-летняя знаменитость запечатлена без косметики на фоне природы. Под постом, который набрал 365 тысяч лайков, она поставила хештеги #selfiesunday, #nofilter и #nature, указывая на то, что кадр не был обработан в фоторедакторе.
@salmahayek
Подписчики восхитились внешним видом Хайек. «У тебя неземная красота! Прекрасна снаружи и изнутри!», «Тебе и не нужны никакие фильтры», «Ты и вправду самая красивая женщина на этой планете», «Как тебе удается выглядеть так молодо без косметики?» — комментировали они.
В мае Сальма Хайек уже делилась фотографией без макияжа. На ней актриса позирует в фиолетовом купальнике в бассейне без косметики и с мокрыми волосами. «Вот она — натуральная красота», — выражали свое восхищение подписчики.
Видео дня. Куда пропала первая любовь Киркорова
Последние новости
В России предложили сократить новогодние каникулы В России предложили сократить новогодние каникулы Возле границы Северной и Южной Кореи раздался взрыв Возле границы Северной и Южной Кореи раздался взрыв На границе Индии и Китая произошла вооруженная стычка На границе Индии и Китая произошла вооруженная стычка
Женский форум
Звёзды , Сальма Хайек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные красотки показали свои снимки без фотошопа
Известные красотки показали свои снимки без фотошопа
«Грудь, конечно, красивая»
«Грудь, конечно, красивая»
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
«Видит только силуэт, практически нет волос»
«Видит только силуэт, практически нет волос»
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Почему чай называется «байховый»
20:05
Почему чай называется «байховый»
Еда Здоровье
Трудные дети российских звезд
03:29
Трудные дети российских звезд
Дети Звёзды
Как быстро отчистить утюг от нагара
04:01
Как быстро отчистить утюг от нагара
Дом и сад
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
02:51
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
Еда Здоровье
Куда пропала первая любовь Филиппа Киркорова
02:58
Куда пропала первая любовь Филиппа Киркорова
Звёзды Любовь
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
10:37
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
Звёзды
Как сушить белье, если у вас нет балкона
04:38
Как сушить белье, если у вас нет балкона
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение