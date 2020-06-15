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Познер порассуждал о стоящем за раскруткой скандала вокруг Ефремова режиссере 

Lenta.ru и ещё 9 3 часа назад
Познер высказался о скандале вокруг Ефремова
Фото: @pozneronline
Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос, стоит ли жестко наказывать устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, отказался его жалеть. Его мнение приводит издание «Бизнес Online».
«Михаил Ефремов пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека. Вот этого мужчину мне жалко. Мне жалко его жену, двоих детей. Вот здесь можно сожалеть», — пояснил Познер.
Он надеется на то, что наказание для Ефремова будет таким же, как для неизвестного человека, убившего другого человека будучи пьяным за рулем. Познер назвал Ефремова блестящим актером, однако понадеялся на то, что суд не станет принимать это во внимание.
Познер также оценил точку зрения о том, что за раскручиванием истории с Ефремовым стоит некий режиссер, а сам скандал раздувается для того, чтобы отвлечь внимание россиян от других проблем в стране.
«Совершенно мне не кажется, что все раскручивают. Данная история, конечно, привлекает внимание, потому что это известный человек. Поэтому, конечно, всем дико интересно», — порассуждал телеведущий, добавив, что «абсолютно то же самое было бы в любой стране».
По его мнению, людям вообще «малоинтересно обсуждать экономические вопросы».
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.
Поле смертельной аварии за актера вступились некоторые представители творческой среды. В частности, певица Любовь Успенская заявила, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму, а надо лечить. Она намерена создать петицию в поддержку артиста, а также планирует призвать к этому коллег.
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Звёзды , Другое , Михаил Ефремов , Владимир Познер , Любовь Успенская
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