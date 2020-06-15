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«Думаешь отмыться от поста про друга-алкоголика?» 

Вести Подмосковья 3 часа назад
«Думаешь отмыться от поста про друга-алкоголика?»
Фото: @mvitorgan
Максим Виторган оказался в числе тех, кто пытается оправдать поведение Михаила Ефремова. Артист не смог не прокомментировать ситуацию со своим коллегой, так как она его сильно задела. Виторган утверждает, что с замиранием сердца следил за развитием событий. Его шокировал инцидент с участием Ефремова.
Виторган не желает причислять себя к тем, кто поносит актера в телешоу и в Инстаграме. Бывший муж Ксении Собчак удивлен, как Ефремов смог осчастливить такое количество людей, дав им возможность почувствовать себя более совершенными на его фоне.
Максим поджидал слов раскаяния. Ефремов записал видеообращение, в котором он извиняется за содеянное и уверяет, что готов нести полномерное наказание за совершенное преступление. Виторган получит то, чего ему хотелось — простых, честных и самых беспощадных к себе слов.
Артист восхищен тем, как Ефремову удалось набраться смелости и вступить на путь правды. Он не стал кривить душой и хитрить, разыскивая возможности для разрешения ситуации наиболее выгодным для себя путем. Но пока еще не понятно, что скажет судья и какое фактическое наказание понесет актер.
Виторгану пришлось скрыть комментарии под своей публикацией об Ефремове в Инстаграме. Набралось слишком много негативных отзывов. Но бывший супруг Собчак не убрал возможность комментирования для других постов, что перенесло обсуждение под новые фотографии артиста.
Виторгану пишут, что он зря защищает своего приятеля. Более того, актера обвиняют в том, что он намеренно постит нейтральные публикации с едой и своей подругой Нино Нинидзе, чтобы «отмыться». Тех, кто защищает Ефремова, травят не меньше, чем самого Ефремова. Многие россияне придерживаются мнения Анатолия Вассермана. Интеллектуал заявил, что те, кто оправдывает преступника, опасны для общества.
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Звёзды , Анатолий Вассерман , Максим Виторган , Михаил Ефремов , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
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