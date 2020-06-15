«Думаешь отмыться от поста про друга-алкоголика?» 

Максим Виторган оказался в числе тех, кто пытается оправдать поведение Михаила Ефремова . Артист не смог не прокомментировать ситуацию со своим коллегой, так как она его сильно задела. Виторган утверждает, что с замиранием сердца следил за развитием событий. Его шокировал инцидент с участием Ефремова.

Виторган не желает причислять себя к тем, кто поносит актера в телешоу и в Инстаграме. Бывший муж Ксении Собчак удивлен, как Ефремов смог осчастливить такое количество людей, дав им возможность почувствовать себя более совершенными на его фоне.

Максим поджидал слов раскаяния. Ефремов записал видеообращение, в котором он извиняется за содеянное и уверяет, что готов нести полномерное наказание за совершенное преступление. Виторган получит то, чего ему хотелось — простых, честных и самых беспощадных к себе слов.

Артист восхищен тем, как Ефремову удалось набраться смелости и вступить на путь правды. Он не стал кривить душой и хитрить, разыскивая возможности для разрешения ситуации наиболее выгодным для себя путем. Но пока еще не понятно, что скажет судья и какое фактическое наказание понесет актер.

Виторгану пришлось скрыть комментарии под своей публикацией об Ефремове в Инстаграме. Набралось слишком много негативных отзывов. Но бывший супруг Собчак не убрал возможность комментирования для других постов, что перенесло обсуждение под новые фотографии артиста.