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Фото российской гимнастки в нижнем белье взволновали фанатов 

Lenta.ru 2 часа назад
Российская гимнастка в белье взволновала фанатов
Фото: @tatarchik_official
Российская гимнастка Анастасия Татарева опубликовала фотографии, которые взволновали фанатов. Снимки доступны в Instagram-аккаунте спортсменки.
Татарева выложила четыре фото, на которых видны фрагменты ее тела в черном нижнем белье. Она призвала подписчиков выбрать, какой кадр самый удачный. Часть болельщиков отказалась выбирать и выразила восхищение всей подборкой снимков. «Настя, ты шикарная! Как тут выбрать!?» — заметил пользователь с ником ne. _.format.
Татарева — олимпийская чемпионка 2016 года в групповых упражнениях. Также в ее активе шесть побед на чемпионатах мира и пять — Европы.
10 июня другая российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в бикини и также вызвала споры среди своих подписчиков.
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Звёзды , Анастасия Татарева
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