Российская гимнастка в белье взволновала фанатов

Российская гимнастка Анастасия Татарева опубликовала фотографии, которые взволновали фанатов. Снимки доступны в Instagram-аккаунте спортсменки.

Татарева выложила четыре фото, на которых видны фрагменты ее тела в черном нижнем белье. Она призвала подписчиков выбрать, какой кадр самый удачный. Часть болельщиков отказалась выбирать и выразила восхищение всей подборкой снимков. «Настя, ты шикарная! Как тут выбрать!?» — заметил пользователь с ником ne. _.format.

Татарева — олимпийская чемпионка 2016 года в групповых упражнениях. Также в ее активе шесть побед на чемпионатах мира и пять — Европы.

10 июня другая российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в бикини и также вызвала споры среди своих подписчиков.