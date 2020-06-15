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Пригожин, который жаловался на безденежье, похвастался дачей в Швейцарии 

Мира Маркина 2 часа назад
Пригожин похвастался дачей в Швейцарии
Фото: @prigozhin_iosif
Иосиф Пригожин в беседе в эфире радиостанции "Вечерняя Москва" рассказал о своей даче в Швейцарии.
Продюсер признался, что сейчас они с певицей Валерией проживают в своей московской квартире. В период карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса, они не уехали в Подмосковье, как многие звезды, по причине отсутствия загородного жилья.
Впрочем, ранее оно им и не требовалось, ведь у Пригожина, как выяснилось, есть недвижимость неподалеку от Женевы. Вот только сейчас закрытые границы не позволяют звездной паре посетить свой дом в Швейцарии:
«Какое у меня место на Женевском озере фантастическое! Оно на 99 процентов дешевле того, что предлагает сегодня Москва согласно нашему статусу и уровню».
Супруг Валерии также отметил, что у него в собственности лишь один автомобиль. Остальные машины ему и его семье предоставляют на контрактной основе. Чаще всего он предпочитает пользоваться марками Audi, Mercedes и Rolls-Royce. При этом продюсер подчеркнул, что старается бережно относиться к деньгам и не позволять себе лишние траты.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пригожин потребовал выплат от государства.
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Звёзды , Иосиф Пригожин , Валерия
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