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«Печень подлечат, и он мозгами соберется» 

News.ru 1 час назад
«Печень подлечат, и он мозгами соберется»
Фото: News.ru
Легендарный боец ММА и актёр Олег Тактаров поделился впечатлениями от совместных съёмок Олега Ефремова и прокомментировал случившееся с его участием ДТП, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров.
"Могу сказать, как блестяще он работает трезвый. Мы снимались в одной сцене. Когда режиссёр добился, чтобы Миша был трезвый, он сделал это блестяще. Я аж засмотрелся, хотя сам был в кадре. Просто смотрел на лицо. Вот там была действительно глубина", — рассказах Ефремов в видео, размещённом в его Instagram.
Также Тактаров выразил надежду, что Ефремову вылечат печень и он сможет собраться мозгами, а также отметил негативную роль в случившемся окружения артиста.
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Звёзды , Олег Ефремов , Сергей Захаров , Олег Тактаров
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