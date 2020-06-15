«Печень подлечат, и он мозгами соберется» 

"Могу сказать, как блестяще он работает трезвый. Мы снимались в одной сцене. Когда режиссёр добился, чтобы Миша был трезвый, он сделал это блестяще. Я аж засмотрелся, хотя сам был в кадре. Просто смотрел на лицо. Вот там была действительно глубина", — рассказах Ефремов в видео, размещённом в его Instagram.

Также Тактаров выразил надежду, что Ефремову вылечат печень и он сможет собраться мозгами, а также отметил негативную роль в случившемся окружения артиста.