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«Грудь, конечно, красивая» 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
«Грудь, конечно, красивая»
Фото: globallookpress.com
Супруг певицы Нюши Игорь Сивов в последнее время активно продвигает себя, как консультанта по семейным вопросам. В своем последнем посте в Instagram он дал своим фолловерам несколько рекомендаций относительно укрепления отношений в семье. Текст бизнесмен украсил совместным с женой фото.
Увы, но вполне разумные советы мужчины остались практически незамеченными подписчиками. Все внимание публики было приковано к глубокому декольте певицы. Впрочем, судя по кадру, сам Игорь тоже смотрел вовсе не в глаза жене.
@igorsiviovv
Многим почитателям таланта артистки пришелся по вкусу ее дерзкий стиль. «Красивая у вас жена, вам повезло», «Фото просто огонь», «Ваша фотография настолько прекрасна, что у меня появилось желание обклеить ей весь мир», — написали они. Тем не менее, нашлись и те, кто осудил смелость девушки.
«Есть понятие одеваться вульгарно и одеваться стильно. Разницу чувствуете?» — написал один из фолловеров. Комментарий спровоцировал бурные обсуждения, в ходе которых Сивов пытался доказать, что красоте Нюши все просто завидуют, а его оппоненты доказывали, что нет. В итоге главный провокатор все-таки пошел на примирение: «Ваша жена –певица, это часть ее образа, возможно. Но даже в этом случае… Грудь, конечно, красивая. Огонь, ничего не скажешь».
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