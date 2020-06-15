Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатерина Шаврина раскрыла многолетний секрет своей семьи 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Шаврина раскрыла многолетний секрет своей семьи
Фото: Teleprogramma.pro
77-летняя артистка Екатерина Шаврина раскрыла многолетний секрет своей семьи. Народная артистка редко дает интервью и вообще рассказывает о личной жизни. Для Тимура Кизякова и программы "Когда все дома" певица сделала исключение. Шаврина подметила, что для нее рождение детей стало непростым временем, поскольку в те годы артистка делала ставку на карьеру. Бурная концертная деятельность не позволяла Шавриной уделять сыну достаточное количество времени.
Практически с младенчества Гриша вынужден был разъезжать с матерью по стране. Шаврина призналась — сейчас она ни о чем не жалеет, да и сын вырос очень хорошим. Впрочем, было в жизни родительницы и отпрыска всякое. Когда Шаврина с сыном жили на Пресне, юноша пристрастился к наркотикам. К тому моменту он уже успел закончить 10 классов. Сейчас Екатерина признает — если бы наследник не одумался, он мог бы погибнуть. В той ситуации ей просто повезло.
Долгое время Шавриной пришлось скрывать проблемы в семье — если бы о ситуации узнала общественность, Екатерина могла бы потерять все.
«Если бы узнали, что с сыном что-то не в порядке, меня бы не выпустили за границу на гастроли. Я должна была молчать в тряпочку»,
— заявила она.
Сейчас Гриша уже вырос — он ведет собственное хозяйство, и о тех временах старается не вспоминать. Не думает о них и Шаврина, предпочитая забыть как страшный сон.
Видео дня. Что будет с организмом, если спать без подушки
Teleprogramma.pro: последние новости
Кудрявцева предложила запретить алкоголь после смертельного ДТП с Ефремовым Кудрявцева предложила запретить алкоголь после смертельного ДТП с Ефремовым «Грудь, конечно, красивая»: муж Нюши обомлел, увидев ее декольте «Грудь, конечно, красивая»: муж Нюши обомлел, увидев ее декольте «Наташа, фигурка бомба!»: Глюк’oZa в эффектном боди со шнуровкой блеснула тату на бедре «Наташа, фигурка бомба!»: Глюк’oZa в эффектном боди со шнуровкой блеснула тату на бедре
Женский форум
Звёзды , Тимур Кизяков , Екатерина Шаврина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
«Видит только силуэт, практически нет волос»
«Видит только силуэт, практически нет волос»
«Не просыхал»: соседи Ефремова высказались
«Не просыхал»: соседи Ефремова высказались
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Как сушить белье, если у вас нет балкона
04:38
Как сушить белье, если у вас нет балкона
Дом и сад
Как певец Волчков выбрал в жены зрелую женщину
02:58
Как певец Волчков выбрал в жены зрелую женщину
Звёзды Любовь
«Белые ангелы» из Казахстана покоряют подиумы
02:22
«Белые ангелы» из Казахстана покоряют подиумы
Красота Мода
Киркоров новым клипом разозлил десантников
02:08
Киркоров новым клипом разозлил десантников
Звёзды
Какой хлеб не стоит покупать в магазине
20:09
Какой хлеб не стоит покупать в магазине
Еда Здоровье
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение