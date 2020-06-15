77-летняя артистка Екатерина Шаврина раскрыла многолетний секрет своей семьи. Народная артистка редко дает интервью и вообще рассказывает о личной жизни. Для Тимура Кизякова и программы "Когда все дома" певица сделала исключение. Шаврина подметила, что для нее рождение детей стало непростым временем, поскольку в те годы артистка делала ставку на карьеру. Бурная концертная деятельность не позволяла Шавриной уделять сыну достаточное количество времени.

Практически с младенчества Гриша вынужден был разъезжать с матерью по стране. Шаврина призналась — сейчас она ни о чем не жалеет, да и сын вырос очень хорошим. Впрочем, было в жизни родительницы и отпрыска всякое. Когда Шаврина с сыном жили на Пресне, юноша пристрастился к наркотикам. К тому моменту он уже успел закончить 10 классов. Сейчас Екатерина признает — если бы наследник не одумался, он мог бы погибнуть. В той ситуации ей просто повезло.

Долгое время Шавриной пришлось скрывать проблемы в семье — если бы о ситуации узнала общественность, Екатерина могла бы потерять все.

«Если бы узнали, что с сыном что-то не в порядке, меня бы не выпустили за границу на гастроли. Я должна была молчать в тряпочку»,

— заявила она.

Сейчас Гриша уже вырос — он ведет собственное хозяйство, и о тех временах старается не вспоминать. Не думает о них и Шаврина, предпочитая забыть как страшный сон.