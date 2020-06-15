Шоумен Тимур Батрутдинов впервые после участия в шоу «План Б» и в преддверии второго сезона скетч-шоу «ХБ» с Гариком Харламовым рассказал о личной жизни.

За минувшие со времени предыдущего сезона «ХБ» 7 лет Тимур Батрутдинов дважды становился героем романтических реалити-шоу: «Холостяк» и «План Б».

Однако любовь ему найти не удалось. Вопрос с личной жизнью Батрутдинов называет открытым — отношений сейчас у него нет, иногда он общается с бывшими участницами шоу.

После шоу даже попытался кое с кем из участниц, не скажу с кем, начать отношения, но оказалось, что этого хочу только я. Вообще, со всеми прекрасными девушками из «Плана Б», по отношению друг к другу, мы как были, так и остались — участниками шоу, которое закончилось. После «Плана Б» я окончательно убедился, что больше в романтические реалити-шоу ни ногой,

После шоу даже попытался кое с кем из участниц, не скажу с кем, начать отношения, но оказалось, что этого хочу только я. Вообще, со всеми прекрасными девушками из «Плана Б», по отношению друг к другу, мы как были, так и остались участниками шоу, которое закончилось. После «Плана Б» я окончательно убедился, что больше в романтические реалити-шоу ни ногой,

— признался Батрутдинов.

Он также отметил, что не хочет нацеленно искать любов. «Если мы встретимся с девушкой моей мечты, мы это оба поймем и сами не заметим, как мы муж и жена», — сказал он. Вспомнил Тимур Батрутдинов и о слухах о своем романе со звездой реалити и певицей Ольгой Бузовой, сейчас наслаждающейся романом с блогером Давидом Манукяном.

«У Оли наконец наступила личная жизнь и я, так сказать, сложил полномочия друга на грани. Я искренне я рад, что у Оли наконец появился друг, который зашел за грань»,

— сказал Батрутдинов.