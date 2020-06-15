Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Больше в романтические реалити-шоу ни ногой» 

WMJ.ru и ещё 2 2 часа назад
«Больше в романтические реалити-шоу ни ногой»
Фото: WMJ.ru
Шоумен Тимур Батрутдинов впервые после участия в шоу «План Б» и в преддверии второго сезона скетч-шоу «ХБ» с Гариком Харламовым рассказал о личной жизни.
За минувшие со времени предыдущего сезона «ХБ» 7 лет Тимур Батрутдинов дважды становился героем романтических реалити-шоу: «Холостяк» и «План Б».
Однако любовь ему найти не удалось. Вопрос с личной жизнью Батрутдинов называет открытым — отношений сейчас у него нет, иногда он общается с бывшими участницами шоу.
После шоу даже попытался кое с кем из участниц, не скажу с кем, начать отношения, но оказалось, что этого хочу только я. Вообще, со всеми прекрасными девушками из «Плана Б», по отношению друг к другу, мы как были, так и остались — участниками шоу, которое закончилось. После «Плана Б» я окончательно убедился, что больше в романтические реалити-шоу ни ногой,
После шоу даже попытался кое с кем из участниц, не скажу с кем, начать отношения, но оказалось, что этого хочу только я. Вообще, со всеми прекрасными девушками из «Плана Б», по отношению друг к другу, мы как были, так и остались участниками шоу, которое закончилось. После «Плана Б» я окончательно убедился, что больше в романтические реалити-шоу ни ногой,
— признался Батрутдинов.
Он также отметил, что не хочет нацеленно искать любов. «Если мы встретимся с девушкой моей мечты, мы это оба поймем и сами не заметим, как мы муж и жена», — сказал он. Вспомнил Тимур Батрутдинов и о слухах о своем романе со звездой реалити и певицей Ольгой Бузовой, сейчас наслаждающейся романом с блогером Давидом Манукяном.
«У Оли наконец наступила личная жизнь и я, так сказать, сложил полномочия друга на грани. Я искренне я рад, что у Оли наконец появился друг, который зашел за грань»,
— сказал Батрутдинов.
Видео дня. Что будет с организмом, если спать без подушки
WMJ.ru: последние новости
Было — стало: как сейчас живет экс-солистка «Лицея» и обладательница роскошных кудрей Изольда Ишханишвили Было — стало: как сейчас живет экс-солистка «Лицея» и обладательница роскошных кудрей Изольда Ишханишвили «Хочу так же выглядеть в 68!» Брежнева показала стройную, как осинка, маму в купальнике «Хочу так же выглядеть в 68!» Брежнева показала стройную, как осинка, маму в купальнике Супругу Игоря Николаева обозвали колхозницей и сравнили с Наташей Королевой — и она ответила резко Супругу Игоря Николаева обозвали колхозницей и сравнили с Наташей Королевой — и она ответила резко
Женский форум
Звёзды , Гарик Харламов , Тимур Батрутдинов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Полная клиентка не влезла в одежду и прославилась
Полная клиентка не влезла в одежду и прославилась
«Моя любимая женщина — мой лучший друг»
«Моя любимая женщина — мой лучший друг»
Волочкова показала шпагат верхом на коне
Волочкова показала шпагат верхом на коне
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
10:37
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
Звёзды
Как сушить белье, если у вас нет балкона
04:38
Как сушить белье, если у вас нет балкона
Дом и сад
Как певец Волчков выбрал в жены зрелую женщину
02:58
Как певец Волчков выбрал в жены зрелую женщину
Звёзды Любовь
«Белые ангелы» из Казахстана покоряют подиумы
02:22
«Белые ангелы» из Казахстана покоряют подиумы
Красота Мода
Киркоров новым клипом разозлил десантников
02:08
Киркоров новым клипом разозлил десантников
Звёзды
Какой хлеб не стоит покупать в магазине
20:09
Какой хлеб не стоит покупать в магазине
Еда Здоровье
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение