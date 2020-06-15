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Кто из звезд попросил материальную помощь у государства 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Большое количество звезд пожаловались на то, что их доходы из-за режима самоизоляции снизились. Так, раньше артисты зарабатывали выступлениями на массовых мероприятиях, а теперь они запрещены. "Рамблер" собрал всех звезд, которые попросили материальную помощь у государства.
Список тех, кто запросил дополнительные деньги, опубликовала издание "Собеседник". Согласно их информации, у некоторых артистов ест собственный бизнес, поэтому имеют право на выплаты.

Григорий Лепс

Заявление на получение субсидии было подано от имени артиста и ювелирная компания «Джи Эл Джуелри», которой он владеет на 20%. Однако и самому артисту, и его компании отказали. Согласно условиям, количество работников в бизнесах в апреле должно было составлять столько же, сколько было в марте. У Лепса есть доли в других компаниях, но они не относятся к малым и средним, поэтому у них нет поддержки со стороны государства.

Дима Билан

@bilanofficial
Певец подал заявление только от своего имени. Однако неизвестнО, владеет ли он акциями каких-либо других компаний. Так как Билан — индивидуальный предприниматель, а количество его сотрудников не уменьшилось, в налоговой заявление одобрили.

Регина Тодоренк

@reginatodorenko
Девушка также подала заявление в качестве ИП. Девушка старательно пытается отмыть свою репутацию после слов о домашнем насилии и занимается благотворительностью. Несмотря на то, что семья Регины не выглядит как нуждающиеся, она все равно подала заявление на выплаты. При этом ее супруг Влад Топалов этим заниматься не стал.
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Григорий Лепс , Влад Топалов , Дима Билан , ИД "Собеседник"
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