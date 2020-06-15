Большое количество звезд пожаловались на то, что их доходы из-за режима самоизоляции снизились. Так, раньше артисты зарабатывали выступлениями на массовых мероприятиях, а теперь они запрещены. "Рамблер" собрал всех звезд, которые попросили материальную помощь у государства.

Список тех, кто запросил дополнительные деньги, опубликовала издание "Собеседник". Согласно их информации, у некоторых артистов ест собственный бизнес, поэтому имеют право на выплаты.

Заявление на получение субсидии было подано от имени артиста и ювелирная компания «Джи Эл Джуелри», которой он владеет на 20%. Однако и самому артисту, и его компании отказали. Согласно условиям, количество работников в бизнесах в апреле должно было составлять столько же, сколько было в марте. У Лепса есть доли в других компаниях, но они не относятся к малым и средним, поэтому у них нет поддержки со стороны государства.

@bilanofficial

Певец подал заявление только от своего имени. Однако неизвестнО, владеет ли он акциями каких-либо других компаний. Так как Билан — индивидуальный предприниматель, а количество его сотрудников не уменьшилось, в налоговой заявление одобрили.

Регина Тодоренк

@reginatodorenko