Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виторгана разнесли за защиту Ефремова 

Мира Маркина 3 часа назад
Виторгана разнесли за защиту Ефремова
Фото: @mvitorgan
Подписчики Максима Виторгана осудили актера за то, что он защищает Михаила Ефремова. Не так давно заслуженный артист России стал виновником ДТП, в котором погиб человек. В ходе экспертизы выяснилось, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По словам Виторгана, он с замиранием сердца следил за развитием событий. Актер подчеркнул, что не намерен присоединяться к людям, которые накинулись на Ефремова после случившегося:
"Вообще, поразительно, какое количество людей осчастливил Ефремов, дав им фальшивую возможность почувствовать себя более совершенными на его фоне".
Артист подчеркнул, что он подсознательно ждал обращения самого Ефремова, которое актер записал спустя несколько дней после трагедии. Виторган восхитился мужеством актера, который нашел в себе силы раскаяться:
"Я знал, что это будут самые простые, самые честные, самые беспощадные к себе слова. Мне нечего к ним добавить. Правда — понятие абсолютное. Не требующее ни прилагательных, ни пояснений".
Однако подписчики экс-супруга Ксении Собчак не согласились с актером. Они обвинили Виторгана в том, что он зря защищает своего коллегу. Более того, многие начали критиковать актера за то, что он выкладывает "нейтральные" посты с изображениями еды и своей возлюбленной Нино Нинидзе для того, чтобы "отмыться", ведь тех, кто сейчас защищает Ефремова, осуждают не меньше, чем самого виновника трагедии.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Охлобыстин призвал оставить в покое экс-жену Ефремова.
Видео дня. Что будет с организмом, если спать без подушки
Женский форум
Звёзды , Максим Виторган , Михаил Ефремов , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Немолодая сиделка получает сотни евро за свои снимки
Немолодая сиделка получает сотни евро за свои снимки
«Видит только силуэт, практически нет волос»
«Видит только силуэт, практически нет волос»
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Как сушить белье, если у вас нет балкона
04:38
Как сушить белье, если у вас нет балкона
Дом и сад
Как певец Волчков выбрал в жены зрелую женщину
02:58
Как певец Волчков выбрал в жены зрелую женщину
Звёзды Любовь
«Белые ангелы» из Казахстана покоряют подиумы
02:22
«Белые ангелы» из Казахстана покоряют подиумы
Красота Мода
Киркоров новым клипом разозлил десантников
02:08
Киркоров новым клипом разозлил десантников
Звёзды
Какой хлеб не стоит покупать в магазине
20:09
Какой хлеб не стоит покупать в магазине
Еда Здоровье
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение