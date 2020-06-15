Виторгана разнесли за защиту Ефремова 

Подписчики Максима Виторгана осудили актера за то, что он защищает Михаила Ефремова . Не так давно заслуженный артист России стал виновником ДТП, в котором погиб человек. В ходе экспертизы выяснилось, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Виторгана, он с замиранием сердца следил за развитием событий. Актер подчеркнул, что не намерен присоединяться к людям, которые накинулись на Ефремова после случившегося:

"Вообще, поразительно, какое количество людей осчастливил Ефремов, дав им фальшивую возможность почувствовать себя более совершенными на его фоне".

Артист подчеркнул, что он подсознательно ждал обращения самого Ефремова, которое актер записал спустя несколько дней после трагедии. Виторган восхитился мужеством актера, который нашел в себе силы раскаяться:

"Я знал, что это будут самые простые, самые честные, самые беспощадные к себе слова. Мне нечего к ним добавить. Правда — понятие абсолютное. Не требующее ни прилагательных, ни пояснений".