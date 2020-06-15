Россиян обеспокоил внешний вид похудевшего Николая Расторгуева 

Лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев сфотографировался с другими российскими исполнителями и обеспокоил пользователей сети своей худобой. Снимок появился в Instagram-аккаунте Леонида Агутина

На кадре, сделанном во время концерта в честь Дня России, запечатлены улыбающиеся Агутин, Расторгуев, Григорий Лепс Александр Маршал . «С Днем России вас, друзья! Будьте счастливы и обязательно здоровы!» — пожелал артист под публикацией.

Внимание россиян привлек внешний вид лидера группы «Любэ». «А что с Расторгуевым? Выглядит неважно… Но всем привет», «Эх, все стареют», «Расторгуев как вампир выглядит», «Батюшки, Расторгуева не узнать», — писали они в комментариях.

В свою очередь Леонид Агутин ответил одному из подписчиков: «С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил».